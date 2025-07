Piastri gana la batalla a Norris en Spa y afianza su liderato

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido la victoria este domingo en el Gran Premio de Bélgica, decimotercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y ha afianzado su liderato tras liderar el doblete de McLaren en el Circuito de Spa-Francorchamps, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente.

En una carrera que retrasó más de una hora su inicio por la falta de visibilidad en pista por culpa de la lluvia, Piastri adelantó a su compañero y 'poleman' del sábado, el británico Lando Norris (McLaren), cuando se relanzó la acción, en la vuelta 5, y ya no abandonó su posición de privilegio. Con su sexta victoria del curso, aventaja en 16 puntos en la general a Norris, que había ganado los dos últimos Grandes Premios.

Los dos coches 'papaya' estuvieron acompañados en el podio del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ganó la batalla por la tercera plaza al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador del esprint y cuarto este domingo.

En cambio, los problemas continuaron para los dos pilotos españoles del 'Gran Circo' después de un sábado para olvidar. Ambos salieron desde el 'pit-lane', y ninguno de los dos consiguió alcanzar la zona de puntos; Alonso, penúltimo en la lucha por la pole, solo pudo ser decimoséptimo, justo un puesto por delante de Sainz.

El radar del Circuito de Spa-Francorchamps avisaba de la llegada de una gran tormenta para la hora de la apertura del 'pit-lane', y las previsiones no fallaron. Desde allí se prepararon para salir los dos pilotos españoles, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

A las 15.00 horas, como estaba previsto, arrancó la vuelta de formación con todos los monoplazas por detrás del coche de seguridad, pero el 'spray' en pista y, sobre todo, la falta de visibilidad en puntos como la recta de Kemmel hicieron ondear la bandera roja. "No se ve mucho detrás del coche de seguridad, no me imagino cómo será para los demás", indicaba por radio el 'poleman' Lando Norris.

Los pilotos esperaron pacientemente en el 'pit-lane' a que cesase la lluvia, que para entonces arreaba con fuerza, y tractores con sopladoras se afanaban en quitar el agua de las trazadas. Más de una hora y 20 minutos después de la hora prevista inicialmente, la carrera pudo comenzar al fin, eso sí, detrás del 'safety car'.

Fue en la vuelta 5 cuando la prueba se lanzó de manera definitiva, y Piastri apenas tardó unos segundos en adelantar a su compañero de garaje, que sufrió un trallazo a la salida de Eau Rouge, para ponerse en cabeza. Ya nadie batiría al oceánico, que se instaló en la primera posición y cruzó primero la meta por delante de su compañero de equipo.

Por detrás, Leclerc y Verstappen protagonizaron la lucha por el último cajón del podio. El vigente campeón lanzó el ataque en el décimo giro, pero el monegasco logró defenderse, y solo una vuelta después también resistió a pesar de colarse en La Source. Las primeras paradas llegaron en la vuelta 12, con Hamilton y Alonso como primeros en entrar en boxes, y los dos candidatos al tercer puesto coincidieron en estrategia y no permutaron sus puestos tras pasar por garajes.

Piastri, mientras, aumentaba su renta sobre Norris, de ocho segundos superado el ecuador de la cita, cuando las posiciones comenzaron a estabilizarse. Aunque en las últimas vueltas consiguió recortarle tiempo, a Norris no le alcanzó para discutirle la victoria, que le afianza en el liderato del Mundial de Pilotos.

Leclerc completó el podio y Verstappen y el británico George Russell (Mercedes) cerraron los cinco primeros lugares. Además, el tailandés Alex Albon (Williams), Hamilton, el neozelandés Liam Lawson (RB), el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el francés Pierre Gasly (Alpine) completaron el 'Top 10'. Los pilotos volverán a la acción el próximo fin de semana en el Gran Premio de Hungría.