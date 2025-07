María del Monte confirma que está en contacto con Isa Pantoja tras le nacimiento de su segundo hijo

Isa Pantoja ha ofrecido esta semana una entrevista de lo más conmovedora en la revista 'Lecturas' asegurando que se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida tras dar a luz a su segundo hijo, Cairo, porque atraviesa una etapa de tristeza a la que no le encuentra sentido.

A su lado, su marido Asraf, que no se ha separado de ella ni un solo día y sus hijos, que están siendo sus grandes apoyos ya que nadie de la familia Pantoja le ha brindado su ayuda estas semanas.

Sin embargo, la que está muy pendiente de ella es María del Monte, con la que retomó el contacto hace un tiempo. Este viernes, la artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha confesado que espera que "se ponga pronto bien, que se le suba el ánimo porque tiene muchos motivos para ser feliz".

María del Monte considera que no es malo desvelar públicamente que habla con ella, pero "hay cosas que me gusta tener como mías y en contacto con ella claro que estoy, lo que quiero es que se ponga pronto bien, no sabía que tenía esa tristeza".

Además, confirma que habla con ella, pero evita comentar qué le parece que ningún miembro familiar se haya puesto en contacto con ella tras el nacimiento de su segundo hijo: "Yo sé lo que he hecho yo, no sé lo que hacen los demás".

Por último, la artista recalca que considera a Isa parte de su familia: "Y yo a ella", algo que la joven tiene en cuenta por la relación tan estrecha que mantienen en la actualidad: "Ella sabe a quien tiene".