Maite Galdeano se compara con Isabel Pantoja tras no tener relación con sus hijos

Lleva desaparecida desde hace meses y mientras hace su vida en Murcia, alejada de sus hijos y de los platós de televisión donde tantos momentos nos regaló, Maite Galdeano se plantea cómo recuperar la relación Sofía Y Christian Suescun.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Maite y ha confesado ante las cámaras que está "como la Isabel Pantoja, sin hijos" y al recordarle que con su hijo no ha tenido ningún problema, ha confesado que "Ah, bueno, sí, es verdad, sí... no es que me olvide de Christian sino que bueno...".

A pesar de no querer hablar de su hija Sofía y de Kiko Jiménez después de todo lo que se comentó en los platós de televisión, Maite sí que ha confirmado que se encuentra renovada y completamente cambiada: "Claro, lo notas, ¿no?".

De lo que sí que ha querido hablar es de la salud mental, asegurando que "siempre la he tenido súper cojonuda, gracias a Dios, de cabeza para arriba, menos mal que no me falla", demostrando que se encuentra perfectamente.

Por último, se le ha preguntado si tiene pensado volver a televisión y... ¡atención! porque no lo tiene claro: "Pues ya veré. No digo nunca que no ni sí, en el momento ya veré", pero ha asegurado de momento "quiero estar tranquila".