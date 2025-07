Aitana Bonmatí, amarga MVP del torneo: "Estoy muy jodida ahora mismo, vacía, un poco en 'shock'"

La futbolista internacional española Aitana Bonmatí ha admitido estar "muy jodida" y también "vacía", e igualmente "un poco en 'shock'", tras su derrota de este domingo en la final de la Eurocopa Femenina por 3-1 en la tanda de penaltis contra la selección de Inglaterra en el St. Jakob-Park de Basilea (Suiza).

"Ahora se lo comentaba a alguna y a alguno: estoy un poco en 'shock', no tengo muchas emociones. La verdad que me he vaciado, creo que nos hemos vaciado todas, han sido muchos días aquí. Es muy cruel porque era nuestro objetivo y todo se decide en penaltis. También pedir perdón por mi fallo, era mi responsabilidad, pero no lo he podido meter", dijo la mediapunta española a RTVE todavía a pie de campo.

Luego abogó por "dar la enhorabuena también al rival", pero opinó que ella y sus compañeras habían "hecho un buen partido". "Para mí en juego hemos sido superiores al rival y en ocasiones también, pero a veces en el fútbol no es suficiente. Si no la metes, se te puede ir todo por los penaltis, que también forma parte del juego. Estoy muy jodida ahora mismo, vacía, un poco en 'shock', supongo que los próximos días voy a ir asimilando todo lo que ha pasado", insistió una Bonmatí contrariada.

Pese a todo, fue elegida como la mejor jugadora del campeonato (MVP). "Trabajamos muy duro para días como este, nos pasó lo mismo a las del Barcelona por la Champions y ahora con esto. Pero bueno, en el fútbol no siempre se puede ganar", reflexionó justo antes de recoger su premio.

"Sobre todo a partir del minuto 70 hacia arriba, el partido ha sido nuestro. Llegábamos con claridad, las veíamos cansadas, con superioridades, hacíamos en el medio la superioridad con conducción y las superábamos, por los laterales con Ona también tirábamos, ellas no llegaban...", enumeró. "Elegir mejor los centros, elegir también mejor las zonas de remate yo creo que nos ha faltado. Pero en equipo, no hay culpas de nadie; todas jugamos, todas ganamos y todas perdemos", afirmó.

Además, habló sobre qué rescatar: "Seguro que muchas cosas, lo único que ahora mismo con esta frustración y con este dolor, es como que el fútbol es cruel porque en un día se decide a todo o nada. Y parece que todo es malo ahora mismo, que todo lo que hemos hecho es malo, pero creo que a nivel de fútbol hemos sido el equipo que ha desplegado un mejor fútbol del torneo, que para mí somos el equipo que tiene más talento, el que gusta más de ver. Pero ya te digo, no es suficiente el jugar bien".

Más tarde recalcó "evidentemente toda la repercusión que ha tenido" el papel de España en este torneo. "A muchas casas hemos llegado y eso se valora mucho. Me sabe mal porque no lo hemos podido conseguir, mucha gente estaba entusiasmada con nosotras, también porque ganar suma gente. Es así, en fútbol, si no ganas, pues no enganchas tanto; pero si ganas, sí que suma. Lo siento, puedo decir que volveremos", vaticinó.

"Hay un Mundial en dos años. Objetivo Mundial, porque una no se puede quedar así. Y el próximo Europeo, pues volveremos a intentarlo. Es una generación de oro, hay mucha gente joven. Vuelvo a pedir perdón por mi parte y en nombre de todo el equipo, porque seguro que estamos jodidas. Primero por nosotras, por toda nuestra gente, pero también por toda la gente que nos sigue", concluyó Bonmatí desde el césped del estadio.