El jefe del brazo político del M23 avisa que no se retirará de sus territorios conquistados en RDC

El jefe del brazo político de las milicias congoleñas del Movimiento 23 de Marzo (M23), Corneille Nangaa, ha avisado al Gobierno congoleño que el grupo armado no tiene la más mínima intención de retirarse de los territorios bajo su control en la región oriental de Kivu, una salida que no está reflejada en forma alguna en el reciente acuerdo preliminar de paz acordado en Doha (Qatar).

Nangaa, jefe de la llamada Alianza del Río Congo (AFC), ha asegurado en un comunicado que "la fantasía de una 'retirada voluntaria' de la AFC/M23" de Kivu Norte y Kivu Sur "es una pura invención, carente de fundamento político, jurídico o estratégico".

"No responde a ninguna lógica, principio ni exigencia popular. No resuelve ningún problema. No es negociable, ni ahora ni en el futuro", ha añadido antes de explicar que su presencia en ambas provincias, y en especial sus conquistas de sus capitales, Goma y Bukavu a principios de este año "es precisamente la consecuencia directa del fracaso del Estado".

Nangaa ha asegurado que solo hablará de "retirada" cuando el M23 se convierta en la verdadera autoridad del Estado congoleño una vez consiga que el pueblo expulse del poder al presidente del país, Félix Tshisekedi.

El jefe de la AFC, por último, ha asegurado que el retorno de la la AFC/M23 a una nueva ronda de conversaciones queda "completamente excluido de la cuestión hasta que el Gobierno congoleño "se comprometa a adoptar medidas de fomento de la confianza, incluida la liberación de todas las personas detenidas y encarceladas injustamente por el régimen", como estipula la declaración de principios firmada inicialmente.

"No habrá discusión mientras exista la opresión", ha zanjado Nangaa.