El concierto de clausura de la Banda Municipal de Música combinará el jazz, la música iberoamericana y el swing

El concierto de clausura de la Banda Municipal de Música de Málaga combina el jazz, la música iberoamericana y el swing en el Castillo de Gibralfaro.

La cita cultural gratuita tendrá lugar el domingo, 27 de julio, a las 21.00 horas. Este será el último concierto de la temporada 2024-2025, que comenzó el 22 de septiembre en el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Málaga.

Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, se interpretará un programa que ofrecerá un conjunto de melodías conocidas y ritmos iberoamericanos: mambos, bossa novas, chachachás, boleros, jazz, swing, entre otros géneros, en un concierto pensado para sentir la música.

En la primera parte se interpretarán obras variadas, como el jazz de Duke Ellington in Concert, con los arreglos de Paul Murtha. Continuará con la interpretación de una selección de la big band estadounidense, Glenn Miller Medley. Entre otras, se podrán escuchar las piezas 'Little Brown Jug', 'American Ptro' o 'Moonlight Serenade'.

Dará paso a continuación, un tributo a Louis Amstrong del arreglista Ted Ricketts, con interpretaciones tan famosas como 'What a Wonderful World', 'When The Saints Go Marching In', 'St. Louis Blues' y 'Hello Dolly. Le seguirá un repertorio de Benney Goodman, el rey swing, con interpretaciones como 'Let's Dance' o 'Sing, Sing, Sing'.

La segunda parte comenzará con la famosa obra de música brasileña 'Tico Tico' de Zequinha de Abreu, o 'Perfidia' de Alberto Domínguez. Le seguirá Música Latin American Fever con arreglos de Harald Kolash, de obras conocidas como 'Samba de Orfeo', 'Cachita', 'Moliendo Café' o 'Triste'.

A continuación, se interpretará la pieza 'Amapola', del compositor gaditano José María Lacalle. Para concluir el concierto, se ha programado el rítmico Mambo Greats del arreglista Stephen Bulla, con canciones como 'Mambo nº 5', 'Ran Kan Kan', 'Sway' o 'Mambo Jambo'.

Como en otras ocasiones, para la subida al castillo, se pondrá a disposición de los usuarios de un servicio de autobuses lanzadera con salida desde la plaza del General Torrijos, a la altura de la puerta del Hospital Noble, desde las 19.00 hasta las 20.30 horas, y con regreso al mismo punto al terminar el concierto. No está permitida la subida en vehículo particular.