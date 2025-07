Aitana Bonmatí: "Es un poco cerrar el círculo, ganar los grandes torneos"

La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí destacó su "predisposición" y capacidad de superación para dar la vuelta a un inicio de Eurocopa duro, por culpa de la meningitis que sufrió, y estar a las puertas de "cerrar el círculo" de los "grandes torneos" con la final del domingo contra Inglaterra.

"Estoy feliz, orgullosa por el trabajo. No creo en el destino, creo en el trabajo. He pasado de tener una situación adversa a estar en momentos importantes, ha sido por la predisposición que he mostrado, con el apoyo de toda esta gente", afirmó este viernes en una atención a los medios en Lausana (Suiza).

Bonmatí, que reconoció el impulso que sería ganar por llegar "a más casas" y "ser un referente para niños y niñas", explicó lo que supondría ganar la Eurocopa tras conquistar el Mundial y la Liga de Naciones. "Un poco cerrar el círculo. Es junto a los Juegos Olímpicos el único torneo que nos falta a algunas. Sería culminar, no quiero decir mi carrera, pero sería muy bonito en el futuro haber ganado los grandes torneos a nivel futbolístico", dijo.

"He ido de menos a más, así me lo ha permitido la enfermedad. El otro día jugué 120 minutos y podía haber corrido más. Llego con mi máximo nivel, con todas las garantías y con ganas de hacer un gran partido y llevarnos esa final. Algo que me caracteriza es mi mentalidad, no darme nunca por vencida, sufro como todos, pero esa mentalidad de tener el objetivo claro me ha hecho poder llegar a este momento bien", añadió.

La doble Balón de Oro, que confesó que llega "bien al momento importante", valoró el "grupo muy sano" que tiene la selección y los peligros de Inglaterra. "Somos jugadoras con más experiencia, con mayor gestión de los momentos del partido. Son partidos únicos, muy de tú a tú, donde se deciden las cosas por la mínima. Ellas han vivido muchas finales y va a ser un partido muy igualado", dijo.

"Cuando hablamos de nuestro tipo de juego es de posesión, en la gran mayoría de partidos hemos tenido la posesión y si no la tenemos, algo malo estará pasando. Espero tenerla más que Inglaterra", terminó.