Patri Guijarro: "Me siento muy valorada, me da mucha confianza"

La centrocampista de la selección española Patri Guijarro confesó que se siente "muy valorada", lo cual se traduce en "mucha confianza" y en las actuaciones que está cuajando en una Eurocopa 2025 que termina este domingo con la final contra Inglaterra.

"Muy orgullosas y contentas. Evidentemente vamos a ir a por todas, aún no ha acabado esto. Estamos donde queríamos estar. Con mucha ambición, mucho trabajo, buen rollo, sin el trabajo que llevamos detrás no hubiésemos llegado. Esa alegría que tenemos, el día a día iba a ser de estar por y para la competición", dijo este viernes en un día con los medios de comunicación en Lausana (Suiza).

Guijarro, una de las jugadoras más destacadas en el papel de España en el torneo, reconoció sentirse con mucha "confianza". "Es un elogio las palabras de mis compañeras, el cuerpo técnico, los medios, me siento muy valorada, para mí es muy importante las cosas que me dicen. Me da mucha confianza", apuntó.

Además, la internacional destacó la repercusión que no deja de crecer de la selección femenina. "Está siendo bastante diferente esta Eurocopa, nos están siguiendo mucho desde España. Si ganamos, con el Mundial, la Liga de Naciones, la gente se interesa mucho más por nosotras. Ganar esta Eurocopa para el fútbol español sería increíble. Ganar un título con la selección es uno de mis sueños, estamos en una final, cómo lo hemos hecho, está siendo muy especial este campeonato y ojalá este sueño se pueda cumplir", dijo.

"Una de las cosas muy importantes es a nivel de clubes, cada día trabajamos muy bien, esos resultados que se han ido consiguiendo se han visto reflejados en la selección. Otra cosa es que nos dedicamos por y para el fútbol. Hemos mejorado mucho en estructura, en el día a día. Física y tácticamente, el fútbol español ha ido creciendo", añadió, sobre la progresión de España.

Por otro lado, Guijarro elogió a Inglaterra, pese a su sufrido camino hasta la final. "Fragilidad ninguna. Llevan unos años llegando a finales, ganando campeonatos, no es nada fácil lo que están haciendo. La Euro es la Euro, hay poco margen, todo va a ser complicado y ahí están. Han competido, se nota la experiencia que tienen, es lo que les ha hecho llegar", apuntó.

"Dos selecciones que nos gusta tener el balón, las más parecidas en esta Eurocopa, a nivel de juego, de exigencia, y a nosotras nos halaga esa rivalidad porque es una selección top Inglaterra. Estar en esta final contra ellas, es digno de una final", añadió.

Además, la jugadora del Barça destacó el papel de su compañera Aitana Bonmatí, quien está siendo decisiva pese a peligrar su torneo por una meningitis. "Para ella habrá sido difícil, por suerte de salud estuvo todo bien. Ahora, después de todo el proceso, muy contentas de que haya vuelto poco a poco y que esté disputando los minutos. Es una jugadora muy importante, es evidente, nos da mucho, el gol el otro día, pero en el juego nos da muchas cosas", terminó.