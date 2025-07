Gabriele Procida ficha por el Real Madrid: "Al principio no me lo creía"

El Real Madrid anunció este viernes la contratación del escolta italiano Gabriele Procida por las próximas tres temporadas, quien dejó sus primeras impresiones por vestir de blanco y ponerse a las órdenes de su compatriota Sergio Scariolo, reconociendo que no tuvo duda de acudir a la llamada del "mejor" equipo de Europa.

"El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Gabriele Procida, alero procedente del ALBA Berlín, por el que el jugador queda vinculado al club durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", dijo el club blanco en un comunicado, poco después de anunciar la salida de Xavier Rathan-Mayes.

Formado en la cantera del Pallacanestro Cantù, club en el que debutó como profesional, Procida jugó posteriormente en la Fortitudo Bologna antes de fichar por el ALBA Berlín, donde fue elegido en la temporada 2023-2024 'Mejor jugador joven' de la Euroliga.

A sus 23 años, el internacional italiano se incorpora al Real Madrid tras disputar las últimas tres temporadas en el club alemán. "El Real Madrid es un club histórico, uno de los mejores si no el mejor. Cuando supe que estaba interesado en mí no escuché ninguna otra opción porque tenía claro lo que quería hacer", confesó en una primera entrevista a Realmadrid TV.

"Al principio no creía que fuera verdad cuando me llamó el Madrid. Estaba entrenando en Pescara con algunos compañeros de la selección y me sentí extremadamente feliz, y lo compartí con mi familia. Es hora para mí de estar en un gran equipo y coger la mentalidad ganadora del Real Madrid, que es el mejor equipo de Europa", añadió.

Por otro lado, Procida reconoció la especial ilusión de ponerse a las órdenes de Sergio Scariolo, técnico que aterriza también esta campaña en el conjunto madrileño. "Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo ha ganado todo. Estoy deseando estar a sus órdenes en la cancha, escuchar sus directrices y dar el cien por cien para ayudar al equipo a ganar títulos", comentó.

"Estoy muy orgulloso y agradecido al club por darme la oportunidad de crecer como jugador. Creo que aquí puedo crecer mucho y mi objetivo es aprender de los mejores que están aquí y, por supuesto del entrenador", añadió.

Además, el internacional italiano habló de sus puntos fuertes. "Puedo aportar mucha energía, frescura y positividad. Va a ser una temporada muy larga y tendremos que ser positivos. Soy joven y tengo que aportar toda mi energía para el equipo. Me gusta jugar rápido. Sé que al equipo también porque ya me enfrenté a él en el pasado. Me va a venir bien jugar en transición y espero estar listo y aprovechar las oportunidades que tenga de anotar", afirmó.

"Mi objetivo es adaptarme lo más rápido posible al sistema de Scariolo, ir día a día e ir cumpliendo mis objetivos en los entrenamientos. Tengo muchas ganas de jugar delante de nuestra afición. Es una cancha histórica. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Es un honor para mí y estoy deseando mostrar mi juego en la cancha", terminó, como mensaje a su nueva afición.