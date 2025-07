Amaia Salamanca desvela cómo está viviendo el rodaje de 'Pura Sangre'

Telecinco está preparando una nueva serie que se estrenará en 2026, 'Pura Sangre', y el rodaje ya ha comenzado en Madrid. Una ficción que estará protagonizada por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna y Blanca Romero, Berta Bolufer, Pedro Casablanc, Maru Valdivielso, Pep Munné, Jaime Zatarain, Bly Eva Ugarte entre otros.

Europa Press estuvo hace unos días en uno de los rodajes y allí pudimos hablar con Amaia Salamanca y Aitor Luna, quienes nos confesaban que la serie "va a tener éxito porque al final es un rodaje exterior, me parece que es una producción muy potente donde yo creo que se han dejado bastante pasta".

Se trata de un factor importante porque "yo creo que como espectadores nos gusta mucho ver como visualmente esas grandezas, esas grandes fincas y los caballos y de repente como todo ese despliegue policial, yo creo que es un gran esfuerzo el que ha hecho la producción y creo que eso se va a retratar muy bien luego a la hora de verlo como espectador y que te va a gustar verlo".

La actriz aseguraba que es su primera toma de contacto real con el mundo ecuestre aunque recordaba que "cuando era pequeña a lo mejor alguna vez me subía a un caballo y luego cuando me fui hice con Calleja también íbamos en unos caballos porque tenías que verlos, que eran más tirando a burritos".

Sin embargo, nada comparado con lo que está teniendo que hacer en esta serie donde hay "caballos sementales, grandotes, estos tienen como mucha más potencia y de hecho te dan respeto". Tanto es así que confesaba que "al principio tenía bastante miedo y encima todas las secuencias de caballos se rodaron más inicialmente y yo tengo que reconocer que no estaba del todo segura... pero poco a poco ya me he ido manejando cada vez mejor".

Por último, le preguntábamos por sus planes de verano y desvelaba que "de momento" no tiene y que está "con la cabeza aquí en la serie" porque "nos quedan cinco semanas por delante y muy metidos en esto que es lo que hay que hacer, estar concentrados y disfrutando también el rodaje".