Alejandra Rubio recalca que confía plenamente en Carlo Costanzia

Tras protagonizar la portada de la revista Lecturas junto a su pareja durante sus vacaciones en Ibiza y disfrutar de una cena en la capital con su madre, Alejandra Rubio se ha vuelto a sentar en 'Vamos a ver' y ha hablado sin tapujos sobre la situación de su familia.

En primer lugar, Alejandra ha aclarado que no está más tiempo con la familia de Carlo Costanzia que con la suya, algo que no entiende por qué se está diciendo si "yo no subo absolutamente nada con nadie, subo mis cosas, no de nadie más".

Además, en cuanto al esperado encuentro entre Terelu Campos y Mar Flores, la nieta de María Teresa Campos ha asegurado que "cuanto más forcéis las cosas, peor, las cosas tienen que salir de manera natural".

Tras disfrutar de unos días en Ibiza con su pareja, su hijo y su suegra, Alejandra no sabe todavía si podrá viajar hasta Málaga para estar con su familia materna, pero ha querido dejar claro que "Málaga es mi familia, mi gente de toda la vida, es especial".

La joven también ha explicado que "nadie comercializa a espaldas de nadie" en su relación. Un comentario que viene después de que Alessandro Lequio dejase entrever que Carlo había negociado con los paparazzis el reportaje que ha sido a la luz esta semana.

Tanto es así que ha confesado que cuando salieron sus primeras fotografías juntos "los dos dudamos de nosotros mismos, yo pensé 'no conozco de nada a este chico', pero ahora nos contamos absolutamente todo y es impensable".