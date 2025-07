Terelu Campos habla sin tapujos sobre su relación con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Visiblemente recuperada del virus estomacal que contrajo durante sus vacaciones en República Dominicana, y que le impidió acudir al plató de '¡De Viernes!' la semana pasada, Terelu Campos ha regresado a Madrid tras su nuevo éxito con la obra teatral 'Santa Lola' en San Javier, Murcia, y más habladora que nunca nos ha contado cómo afronta su nuevo reto profesional al frente de 'Fiesta' durante las vacaciones de Emma García, si le gustaría entrevistar en el programa al novio de su hija Alejandra Rubio, Carlo Costanzia, y si finalmente hará su 'tradicional' posado veraniego en bañador en portada de una conocida revista

"Estoy mejor, gracias a Dios. El virus está controlado, la verdad es que estoy muy cansada, pero contenta porque ya llega el momento de volver a presentar" confiesa, asegurando que aunque las próximas semanas estarán cargadas de trabajo, intentará escaparse "de lunes a jueves" para recargar pilas y poder descansar.

En el aire, si la veremos en la playa con su hija, su yerno y su nieto Carlo Jr., que acaban de pasar una semana en Ibiza con Mar Flores. "Estoy contenta de que hayan disfrutado, todos nos merecemos unas vacaciones. A ver si nosotros podemos coincidir. Tengo muchas ganas de ver a mi nieto y haré lo indecible" reconoce, admitiendo que por el momento no hay nada organizado.

Respecto a los comentarios que afirman que Alejandra se siente más cómoda con la familia de Carlo que con la suya propia, Terelu se muestra muy clara: "Tengo que reírme. Se lleva muy bien con la familia de su pareja y no pasa nada. La pareja está encantada cuando está conmigo. Vamos, encantadísima. Es que es así, es que a lo mejor... Te lo digo de verdad, vamos. Pues es que lo que los tenéis que aclarar, efectivamente, sois vosotros. Conmigo les veis poco porque somos mal listos" asegura, señalando a la prensa de fomentar que se diga que su relación con la pareja no es tan estrecha como la que tienen con la modelo.

Y para zanjar las especulaciones sobre cómo se lleva con el novio de su hija, ¿le gustaría entrevistar a Carlo en 'Fiesta'? Como asegura, "no es un espacio como para eso, es otra historia, pero yo no tengo problema en entrevistar a nadie, ¿eh? Absolutamente a nadie". Eso sí, sobre Mar y la posibilidad de que coincidan por fin próximamente, ni una palabra: "Ay, no hablo de nada, cariño. Nada más que de mí, de mi persona" sentencia.

Al margen de que se haya dicho que Alejandra y Carlo podrían haber pactado con un paparazzi sus románticas imágenes en Ibiza -algo que la joven ha negado tajantemente- Terelu ha salido en defensa de su hija y ha justificado que si se pone "un poquito nerviosa" ante las cámaras es "cuando va con el bebé". "Hay que comprenderlo. Ella tampoco quiere que, aunque no se publique, pues que nadie tenga una fotografía de su hijo. Lo ha decidido. Y es un menor, ¿eh? No hay que olvidarlo. Es un menor. Oye, que yo he peleado mucho, ¿eh? No es suficiente con pixelarlo. Es que la ley dice que no puedes ni grabarlo. Por eso nos preocupamos. Eugenia Martínez de Irujo, Ana García Obregón y yo... Se luchó mucho una barbaridad" afirma.

Por último, la presentadora ha desvelado si finalmente habrá o no posado en traje de baño en una conocida revista. Y aunque de momento no lo ha hecho, como insiste, dejando claro que no se ha ido a República Dominicana a hacer ningún reportaje, sí adelanta que lo va a hacer en los próximos días, aprovechando para lanzar un mensaje a los detractores del Clan Campos: "Lo voy a hacer. Si no, ¿de qué van a hablar? Tendremos que tener todos temas". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!