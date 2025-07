Lara Dibildos, más cómplice que nunca con Carlos Maturana ajena al complicado momento de Álvaro Muñoz Escassi

A pesar de la maravillosa relación que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi, y de que siempre ha apoyado incondicionalmente al padre de su hijo Álvaro -con el que rompió en 2007 tras dos años de relación-, Lara Dibildos ha decidido mantenerse al margen de la polémica que rodea al jinete tras su ruptura con Sheila Casas.

"Yo no soy la defensora de Álvaro, él tiene boca y se sabe defender perfectamente. Yo no voy a atacar a María José porque no me toca. Creo que a partir de ahora ya... no quiero venir a televisión para estar defendiéndolo de todo. Él sabrá lo que quiere hablar y lo que no" expresaba en 'TardeAR' tras las declaraciones de María José Suárez insinuando que el andaluz tendría un lado "oscuro" y que a su lado habría vivido cosas que podrían ser incluso denunciables.

Desde entonces, no hemos vuelto a ver a Lara en el plató del programa de Mediaset. Alejada del foco mediático, y en contraste con el complicado trance personal que vive Escassi, la actriz está viviendo su mejor momento al lado de Carlos Maturana, en el que ha encontrado la estabilidad tras año y medio de discreta relación.

La pareja ya convive en el piso de la actriz en el centro de la capital, y aprovechan para disfrutar del máximo tiempo posible juntos cuando sus compromisos profesionales se lo permiten. En esta ocasión, les hemos sorprendido realizando una tarea tan cotidiana como la compra semanal y, a pesar de ir cargados de bolsas a su regreso a casa, no dejaron de intercambiar confidencias, sonrisas y miradas cómplices que reflejan lo enamorados que están, y la tranquilidad de Lara tras haber tomado la difícil decisión de desmarcarse de la polémica que rodea al padre de su hijo.