Charo Reina manda un conmovedor mensaje a Isa Pantoja tras sincerarse sobre su depresión posparto

En uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, y encadenando un proyecto tras otro, Charo Reina llega a Madrid con su nueva zarzuela, 'La del manojo de rosas', en la que por primera vez compartirá escenario con su hermana Lola, y que se estrenará este viernes en el Teatro de La Latina de Madrid.

"Estoy muy feliz. Mantenerte no es fácil en absoluto, pero bueno, hay que seguir, hay que luchar. Hay que estar siempre en activo, siempre en activo. Y yo últimamente, pues gracias a Dios, no paro. Sí, no paro exactamente. Yo acabo de tener una película, que sabéis, votemos. Al final de año estreno otra. Empiezo una serie para Netflix ahora. O sea, que no paro, no paro" nos ha contado muy ilusionada, revelando que aunque este verano tan solo tendrá una semana libre, está encantada y se siente muy agradecida por tener tanto trabajo.

En la presentación de su nuevo proyecto, Charo -que fue íntima de Isabel Pantoja durante años, aunque actualmente no tienen relación- se ha pronunciado sobre la exclusiva en la que Isa Pantoja se sincera sobre el complicado momento que está viviendo tras convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo, y confiesa que hay días en los que ni siquiera tiene fuerzas para levantarse de la cama.

"Existe una cosa que se llama depresión postparto. Que hay muchas mujeres que lo padecen, que lo sufren después de dar a luz. Se sienten desvalidas. Y bueno, es una época que tienen que pasar" ha apuntado la artista, que no ha dudado en mandar un mensaje a la hija de la tonadillera: "Yo le aconsejaría que desde ya se ponga buenas manos. Desde ya, desde ya. Es una niña estupenda, encantadora, muy cariñosa y... Exacto. Y entonces, mi consejo es que enseguida, en manos de un buen profesional. Es esencial".

"El entorno siempre ayuda, pero lo importante es que ella tenga la disposición de dejarse ayudar. Eso es lo primero. Tiene que luchar por el bebé y para él" añade. Muy discreta, sin embargo, Charo ha preferido no dar su opinión sobre el hecho de que Isabel Pantoja no haya felicitado a su hija por su maternidad. "Bueno, cada familia es un mundo. Decía mi abuela, Chari hija, cada casa es un mundo. Y cada familia también" sentencia.