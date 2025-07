Carlos Sainz: "No estoy frustrado con la Fórmula 1, adoro este deporte"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) aseguró este jueves que "no" está "frustrado" con la competición, porque la "adora" y disfruta "siempre" que se sube a un monoplaza, al mismo tiempo que defendió que "no es un secreto" que comprometerse a "no traer mejoras" durante la temporada provoca "caídas en la parrilla", lo que le pasa a la escudería de Grove.

"No estoy frustrado con la Fórmula 1, para nada. Me gusta compartir algunas de las cosas que podrían ser útiles para las generaciones más jóvenes, nosotros también tenemos una montaña rusa de emociones en la Fórmula 1, pero no guardo ningún resentimiento con la Fórmula 1", indicó el madrileño en la rueda de prensa previa al GP de Bélgica, después de sus declaraciones en el podcast High Performance.

Tras esa conversación profunda, Sainz no dudó en asegurar que adora este deporte. "Disfruto siempre que me subo a un coche de Fórmula 1. Tengo grandes amigos en cada equipo en el que he trabajado. He conocido gente increíble y tengo muchas ganas de competir aquí en Spa", agregó.

Sobre su rendimiento en la actual temporada, Sainz reconoció que "ha habido altos y bajos" y ha sido "extremadamente frustrante". "Siento que he tenido mucho ritmo en el coche, que me he adaptado al equipo rápidamente y desde el principio he sentido que era rápido en el coche, pero ha sido difícil enlazar dos resultados seguidos en esta primera mitad de la temporada", analizó.

"Si no ha sido un problema de fiabilidad, ha sido un problema o un incidente con un rival, ni siquiera empiezas la carrera con una Austria, sino tráfico en la Q1 o algo así. Es un error estratégico que hemos hecho durante el año, así que nada nos ha salido bien o de cara en ese sentido", lamentó.

Pero, "lo más frustrante de todo" es que tuvieron "un coche competitivo en Miami y en Imola", pero sucedió algo "fuera de control". "Ahí estuvieron los 20 o 30 puntos que nos faltan, que nos podrían dar un poco de colchón de cara al campeonato, pero así han caído las cartas y ahora que tenemos un coche menos competitivo, necesitamos esos pequeños puntos. Ya no vamos a pelear por el cuarto o quinto puesto, pero podemos entrar entre los 10 u 8 mejores", relató.

"Estar compitiendo en la clase media tiene sus retos. Creo que he estado fuera de la Q1 dos o tres veces por 10 milésimas y eso te cambia todo el fin de semana porque no tienes el coche para poder remontar como cuando tienes un coche competitivo entre los tres o cuatro mejores. En la clase media todo el mundo tiene el mismo ritmo y es muy difícil remontar a menos que hagas algo alocado. El coche se siente muy distinto al Ferrari con distintas limitaciones y requiere de un pilotaje distinto y configuración que tengo que averiguar, aunque creo que en eso me he adaptado bastante rápido", explicó.

Además, "no es un secreto" que Williams está totalmente centrado en 2026. "En la Fórmula 1, si te comprometes a no traer muchas mejoras durante la temporada de Fórmula 1, es de esperar que vas a caer en la parrilla, porque es exactamente como funciona la Fórmula 1. Después de la media tabla, nunca duermen. Siempre están trabajando para traer alguna mejora. Y en Williams trajimos un par de mejoras a principios de temporada con la actualización de la normativa de alerón delantero, pero desde entonces no hemos traído nada", admitió.

"Esperábamos lo que ha pasado, pero seguimos pensando en que es la decisión adecuada, confiamos en el proceso y confiamos en que dará sus réditos el año que viene. Estamos empujando increíblemente en el coche del año que viene. Ya he tenido unas cuantas sesiones de simulador con él y en las reuniones casi hablamos más del año que viene que este", reveló.

Y el cambio de normativa de 2026 será "complicado", como "en el cambio de 2013 a 2014". "En aquellos momentos era un shock las cosas en las que el piloto tenía que pensar, cosas que no pensaríamos con un V8, pero también nos acostumbramos, nos adaptamos y ahora parece algo normal. Creo que el año que viene sucederá un poco lo mismo", adivinó.

"Al principio estaremos pensando en qué diablos está pasando y por qué tenemos que hacer tanto de esto o de aquello o por qué el coche se siente distinto en cada vuelta, pero para cuando empecemos a competir y los años o carreras empiecen a pasar, se sentirá como algo más natural y se convertirá en nuestra nueva normalidad. La pregunta es si esta nueva normalidad será mejor que la antigua normalidad. Esta es la pregunta del millón. Intentaremos ir lo más rápido posible y si tenemos que hacer seis o siete cambios durante una vuelta, los haremos y nos convertiremos en expertos en hacerlo, como siempre", agregó.

Finalmente, elogió a Laurent Mekies, nuevo CEO de Red Bull y "un excelente profesional". "En Ferrari encontré a alguien que trabajaba muy bien, que entendía al piloto y tenía una buena comunicación con él. Hace que las cosas sean más cómodas para nosotros y muy abiertas. Creo que aporta la experiencia necesaria para liderar uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1. Es un encaje perfecto. Enhorabuena para él, porque creo que se merece ese paso adelante y creo que lo va a disfrutar", concluyó.