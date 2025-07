Alejandra Rubio revela sus planes para el resto del verano. ¿Se irá de vacaciones con Terelu Campos?

De regreso en Madrid tras disfrutar de una semana de vacaciones en Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo Carlo Jr., y su 'suegra' Mar Flores, Alejandra Rubio ha reaccionado a las especulaciones de que sus románticas imágenes con su novio en las playas pitiusas -portada de la revista 'Diez Minutos' este miércoles- podrían ser un 'falso robado' por el que se habrían llevado una importante cantidad económica.

A pesar de que ambos salen muy guapos y presumiendo de cuerpos 10, y se muestran más cariñosos y felices que nunca -de ahí las sospechas de que habrían 'posado' para el reportaje- la hija de Terelu Campos ha dejado claro, jurando y perjurando, que no ha pactado dichas instantáneas.

"Las fotos son tremendas, yo no me veo nada bien, mis caras son para verme aunque otra cosa es que de cuerpo estemos bien. Se dice que pacto las fotos y es mentira. Tengo que planteármelo y a lo mejor lo hago de verdad porque no me he llevado nada. No he pactado nada en mi vida" ha afirmado rotunda en 'Vamos a ver'.

Y tampoco Carlo, por el que no ha dudado en dar la cara cuando Alessandro Lequio ha revelado que le ha llegado la información de que dichas imágenes habrían sido pactadas por el actor reconvertido en barbero a espaldas de Alejandra: "Sé con quién vivo, sé con quién me meto en la cama todas las noches, las conversaciones que tenemos, la confianza que tenemos, y eso es imposible" ha asegurado molesta.

"Vosotros trabajáis en las agencias y sabréis que es completamente falso, sobre todo por las caras que tenemos en las fotos que son tremendas" ha insistido ante las cámaras de Europa Press tras el programa,

¿Volveremos a verles derrochando amor y presumiendo de cuerpos por las playas este verano? Como confiesa, "por ahora no" ya que "tengo que quedarme a trabajar y Carlo también". "No sé todavía si coincidiremos con mi madre, hay que organizar muchas cosas. Ella también tiene mucho trabajo y hay que organizar, a ver cuándo podremos coincidir" ha explicado cuando le hemos preguntado si disfrutará de unos días de vacaciones con Terelu, aunque aclara que "supongo que sí" buscarán la manera de hacer una escapada en familia.

Y es que aunque se insista en que Alejandra se siente más cómoda con Mar Flores y su familia política que con su propia familia, la influencer ha querido dejar claro que no. "Si estoy todo el día con mi madre por Dios, de verdad. Y con mi padre, y con mi padre" ha zanjado, asegurando que está muy unido a ambos, aunque a nadie ha pasado por alto que no ha incluido ni a su tía Carmen Borrego, ni a su primo José María Almoguera en la 'ecuación'.