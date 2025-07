VÍDEO: Fallece Ozzy Osbourne, el cantante británico de rock y líder de Black Sabbath, a los 76 años

El cantante británico de rock y líder de la banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha fallecido este martes a los 76 años de edad, semanas después de su último concierto con sus compañeros de grupo en el estadio Villa Park de Birmingham (Reino Unido), según ha informado la prensa británica.

La familia de Osbourne ha anunciado su fallecimiento durante la tarde de hoy, a través de un comunicado: "Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos".

Los problemas de salud de Ozzy empezaron en 2019 con una gripe que derivó en una infección en las vías respiratorias que amenazaba con convertirse a su vez en neumonía, y antes de esto, incluso sufrió una infección por estafilococos en un pulgar de una mano.

El viejo rockero terminó hospitalizado. Llegó incluso a pasar un tiempo en la UCI y, de vuelta en su casa, un accidente doméstico que le obligó a posponer hasta 2020 todas las fechas que tenía anunciadas para ese año.

Nacido en Birmingham, Osbourne alzanzó la fama como cantante de la mano del sonido de Black Sabbath, la banda que fue fundada en 1968 y que lideró hasta 1979, protagonizando temas como 'Paranoid', 'War Pigs' o 'Iron Man'. Tras ser despedido del grupo, inició una carrera en solitario que cuenta con once discos y que le ha convertido como auténtico referente del heavy metal en todo el mundo.

Algunos de sus éxitos en solitario compilados en este disco son 'Crazy Train', 'Mr. Crowley', 'Bark At the Moon', 'No More Tears', 'Perry Mason', 'Gets Me Through' y 'Let Me Hear You Scream'.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/997180/1/fallece-ozzy-osbourne-cantante-britanico-rock-lider-black-sabbath-76-anos

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06