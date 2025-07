Rosa Benito se desmarca, muy tensa ante las cámaras, del preocupante estado de salud de Amador Mohedano

Momentos complicados para Amador Mohedano que, como hemos sabido este martes, se encuentra ingresado desde el pasado 18 de julio en Jerez de la Frontera cuando, al no sentirse bien, decidió acudir a un hospital de la localidad gaditana acompañado por uno de sus hijos.

Ante la preocupación que se ha creado en torno a su estado de salud, el hermano de Rocío Jurado ha hablado para 'TardeAR' y ha revelado que le están haciendo diferentes pruebas pero que ya se encuentra mejor. Y, según el citado programa, en función de los resultados de las que le realicen este miércoles, podría recibir el alta para continuar su recuperación en su domicilio de Chipiona.

Mientras Amador se encuentra hospitalizado -al parecer, ninguno de los hijos que tiene en común con Rosa Benito: Chayo, Fernando, Salvador y Amador Jr. estaría a su lado en este delicado trance-, su exmujer se encuentra en Madrid y ha reaparecido muy tensa ante las cámaras, desmarcándose del bache de salud del hombre con el que compartió más de 30 años de su vida.

"Pero bueno ¿Qué hacéis aquí? No te voy a decir nada ¿vale?" ha expresado visiblemente molesta, pidiendo a la prensa que no grabasen a su hijo menor, con muletas a causa de una lesión en una de sus piernas. Más seria que nunca, la excolaboradora ha evitado revelar si sabía que Amador está ingresado, dejando en el aire y si ha podido hablar con él y si tiene previsto desplazarse a Jerez para visitarle en el hospital a pesar de que, como confesó el tío de Rocío Carrasco en su última entrevista en televisión, hace meses que no tienen ningún tipo de contacto.