Israel restringe a un mes los visados de trabajadores de la agencia humanitaria de la ONU

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha anunciado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el país restringirá a un mes los visados de los trabajadores de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tras acusar al organismo de tener vínculos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En concreto, las autoridades israelíes otorgarán visados limitados a un mes al personal de la OCHA. Además, ha indicado que el visado del responsable de la oficina del organismo en los territorios palestinos ocupados, Jonathan Whittall, no será renovado "y tendrá que abandonar el país con fecha 29 de julio".

Danon ha explicado ante el Consejo de Seguridad que Israel "ha descubierto evidencias" que vinculan a la OCHA con Hamás y ha acusado al organismo de publicar datos inexactos sobre bajas civiles en la Franja de Gaza, argumentando que dos días después de publicar un informe el pasado 6 de mayo rebajó dicha cifra en 10.000 personas.

"La OCHA elabora sus informes a partir de datos de instituciones de Hamás de forma casi exclusiva. No hay verificación independiente, no hay comprobación. No distingue entre civiles y terroristas. Toda baja se incluye como baja civil en la lista", ha cuestionado.

Danon también ha pedido al secretario general adjunto de la OCHA, Tom Fletcher, que "se retracte de sus palabras de forma pública, inequívoca e inmediata" después de que alegara que "14.000 niños en Gaza iban a morir de hambre en 48 horas", unas afirmaciones que Israel ha catalogado de "falsas".

"No tenía base alguna y cuando se retractó ya el daño estaba hecho, pero Fletcher no ha retrocedido con la acusación de que Israel está cometiendo genocidio", ha dicho Danon, agregando que utilizar dicha palabra "a la ligera es atentar contra las víctimas de los verdaderos genocidios".

En este sentido, ha acusado a Fletcher de impulsar "una campaña política contra Israel". "La OCHA ha socavado los esfuerzos humanitarios de Israel en Gaza de forma activa. Solamente avala la ayuda coordinada de la OCHA mientras desoye y desprecia la ayuda humanitaria que brinda Israel", ha indicado.

"Cuando Israel desmantela redes terroristas y protege vidas inocentes, ¿qué está haciendo Naciones Unidas? Se agarra a su agenda política, protege sus sesgos, defiende a los organismos que hace tiempo abandonaron la neutralidad", ha agregado.

Por su parte, el máximo responsable de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ya denunció en la víspera que se le denegó el visado a un trabajador de la OCHA, lo que profundiza aún más en "la difusión de la información" sobre Gaza y la "deshumanización" del enclave, al que no pueden acceder periodistas internacionales.

"Desde el comienzo de la guerra, las autoridades israelíes han negado cada vez más o no han renovado los visados para el personal de la ONU, incluidos coordinadores humanitarios, jefes de agencias de la ONU y personal de ONG internacionales", criticó.

Lazzarini indicó además que a él mismo se le ha denegado la entrada a Gaza desde marzo de 2024 y a Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, desde junio de 2024. "Al personal internacional de la UNRWA no se le han concedido visados desde hace casi seis meses", resaltó.

Israel ha cargado numerosas veces contra Naciones Unidas, a la que acusa de ser "cómplice" de Hamás en medio de las denuncias de la ONU contra las limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino, donde han muerto ya más de 59.200 personas, según cifras de las autoridades gazatíes.