Gloria Camila responde a la amenaza de Tamara Rodríguez de no dejarle ver más a su sobrina Rocío

22/07/2025 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tras derrumbarse este domingo en el plató de 'Fiesta' al escuchar cómo la madre de Michu, Inma Gamaza, arremetía contra ella y la acusaba de querer "manipular" a su sobrina Rocío (8), Gloria Camila ha reaparecido mucho más tranquila en 'TardeAR' y ha contestado a la abuela de la pequeña.

A pesar de que su intención a partir de ahora es "ver, oír y callar" y no entrar en las provocaciones de la familia de la ex de José Fernando, y dejar en manos de la Justicia la decisión sobre la tutela de la menor, la hija de José Ortega Cano no ha dudado en responder a Inma y a Tamara Rodríguez: "La gente de Arcos de la Frontera conocen perfectamente cómo es esa familia. Hay algunas cosas de las que prefiero no hablar porque, a veces, vale más callar que decir nada. Mi sobrina es ajena a todo esto, mi deber es cuidarla. No es la gallina de los huevos de oro. Lo hacen por dinero porque han visto un filón. En su momento no hicieron esto porque Michu no quería y las paraba, pues ahora lo están haciendo. Y me atacan a mí porque soy como la diana fácil, la cara visible, y ellas juegan con el silencio de mi padre y de mi hermano. Deberían mirar más por la niña" ha sentenciado tajante.

De ahí que tenga claro que, aunque se disculpe, va a seguir adelante en su intención de demandar a Tamara, dejando claro que no le preocupa en absoluto que la tía materna de su sobrina haya amenazado con no dejarle más a Rocío (que por el momento continúa viviendo en Arcos de la Frontera con ella y con su abuela): "Estoy un poquito saturada. Lo dejo en manos de los abogados. Confío en la Justicia" ha afirmado, insistiendo en que lo único que le preocupa es el bienestar de la niña y va a luchar hasta el final por ella.

Al margen de su guerra mediática contra la familia de Michu, Gloria Camila está en el punto de mira después de que se haya filtrado que, a pesar del complicado momento que está viviendo, será una de las concursantes de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' tras su participación en el reality en 2017 con el que era su pareja Kiko Jiménez. Un nuevo reto profesional sobre el que la colaboradora ha guardado silencio, dejando en el aire si la veremos de nuevo en Honduras junto a otros rostros conocidos como Jessica Bueno, Kike Calleja, Rubén Torres o Elena Rodríguez, que también suenan en todas las quinielas.