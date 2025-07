AMP. Saúl Ñíguez rescinde contrato con el Atlético de Madrid y firma con el Flamengo hasta diciembre de 2028

El Atlético de Madrid llegó este miércoles a un acuerdo con el centrocampista ilicitano Saúl Ñíguez para rescindir su contrato, por lo que el canterano colchonero "afrontará un nuevo reto profesional" con su fichaje por el CR Flamengo hasta diciembre de 2028 para competir en el Campeonato Brasileiro, la Copa do Brasil y la Copa Libertadores.

Según destacó el Atlético de Madrid en su página web, Saúl finaliza su trayectoria rojiblanca tras haber defendido su camiseta en 427 ocasiones, "lo que le convierte en el noveno jugador con más partidos de la historia del club" a sus 30 años.

"Saúl llegó a nuestra Academia en la temporada 2008/09, con 14 años de edad, incorporándose al Cadete B y continuando su formación en las distintas categorías, hasta que el 8 de marzo de 2012 debutó con el primer equipo en un duelo de la Europa League contra el Besiktas en el Vicente Calderón", rememoró la entidad colchonera en su nota de prensa.

Ese mismo comunicado apuntó que "así comenzaba una carrera para el recuerdo que tendría un primer interludio en la campaña 2013/14, cuando militó como cedido en el Rayo Vallecano, donde se reafirmó como futbolista en la elite antes de regresar a casa".

"El 27 de septiembre de 2014 marcó su primer tanto con nuestra camiseta en un partido de LaLiga frente al Sevilla, el primero de un total de 48 a los que hay que añadir 26 asistencias. Para el recuerdo deja algunos especialmente importantes y de muy bella factura, como los anotados contra el Bayern, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen o el Leicester", subrayó el texto de prensa.

"Fue cedido al Chelsea en la 2021/22 y, un año después, regresó para disputar sus encuentros finales como atlético, un total de 87 en su tercera y última etapa, que cerró con una victoria en San Sebastián por 0-2", añadió el comunicado oficial del Atlético.

"A lo largo de este tiempo, y previamente a su cesión el pasado curso en el Sevilla, el ilicitano ha conquistado dos Europa League (2011/12 y 2017/18), una Liga (2020/21), una Copa del Rey (2012/13), una Supercopa de España (2014/15) y una Supercopa de Europa (2018/19)", resumió la nota de prensa colchonera sobre el palmarés de Saúl.

El presidente del Atleti, Enrique Cerezo, agradeció a Saúl "sus más de 15 años defendiendo nuestra camiseta desde nuestra Academia al primer equipo". "Llegó como una joven promesa a nuestra cantera y después de más de 400 partidos, asistencias, goles y títulos ya es parte de nuestra historia y una de nuestras leyendas", aseguró Cerezo.

Luego Cerezo deseó "mucha suerte" al centrocampista ilicitano y a su familia "en esta nueva etapa y para todos sus proyectos personales y profesionales en el futuro", y por último aseveró que la entidad colchonera "siempre será" una "casa" para Saúl, cuyo 'feeling' con el entrenador Diego Pablo Simeone desapareció hace casi un lustro.

"ME ENCANTA QUE MI HIJA ME CANTE EL HIMNO DEL ATLETI"

El propio Saúl publicó en sus redes sociales una carta. "¡Te quiero Atleti! Gracias infinitas por TODO. No me puedo despedir de mi vida, de lo que ha sido todo para mí en mi etapa profesional. 17 años desde niño a hoy, 17 años... Atleti era, es y será todo para mí. Llegué como un niño y me voy como adulto. Todo lo he vivido en el Atleti. ¡TODO!", recalcó en su mensaje el centrocampista de Elche.

"Difícil de expresar, pero me encanta el Atleti con el que crecí. Me encantan los valores que me enseñó. Me encanta el Cerro. Me flipaba el Vicente Calderón. Me encanta el Metropolitano. Me encanta que mi hija me cante el himno del Atleti y sea su favorito. Me encanta que mis amigos se hayan hecho del Atleti al vivirlo conmigo. Me encanta todo del Atleti. Quizás lo veo idealizado porque soy un colchonero más", admitió.

"Se me viene a la cabeza en estos 17 años, a mis padres, sin su sacrificio, no estaría escribiendo esto hoy. Ellos lo saben. A veces, los echaba mucho de menos cuando estaba viviendo en Madrid siendo niño. También tenía dos hermanos que jugaban al fútbol, de aquí para allá, no paraban. Me dieron los mejores consejos para luchar por mis sueños. Gracias, papá y mamá", se sinceró Saúl en su carta abierta.

"Estar en la cantera y acabar jugando en el primer equipo, podría decir es un sueño hecho realidad. Y cuando es el club de tu vida, ya.... Agradecido con todas las personas a las que me he cruzado en estos 17 años. Absolutamente todas, gracias de corazón", continuó en su carta.

"Siempre intenté aprender de los mejores, como mi ídolo Fernando Torres, Gabi, Godín, Koke... puro Atleti. También agradecer al que vio en mí 'algo' que quiso que yo debutara con el Atleti, gracias Diego Simeone. Siempre quise ser un gran alumno para demostrar todo y ayudar al equipo en lo que haga falta. He crecido contigo, hemos tenido momentos inolvidables, momentos tensos, momentos de celebración, momentos de charlas, etc. Contigo maduré como jugador. Intenté darlo todo por el club. Gracias de nuevo, Cholo", aludió al técnico argentino.

"Afición, gracias por todo vuestro cariño que me habéis transmitido siempre. Que sepáis, que llega. Y nos llega a todos lo que hacéis. Sois la mejor afición. Exigentes como los que más, y a la vez súper agradecidos. Como me soléis escribir mucho por redes, 'uno di noi', 'Beter Call Saul', 'Saulazo' y otras cosas... Os puedo asegurar que me dejaba la salud si hiciese falta por ayudar al equipo. Siempre me hicisteis sentir querido y sobre todo del Atleti. Ahora soy como vosotros, podéis contar conmigo", aseguró al respecto.

"Durante mi etapa en el Atleti, formé familia con mi mujer Yaiza, que la quiero a reventar, y la vida nos dio dos maravillosos hijos, África y Enzo. Y también Marco, que está de camino y aprovecho para decirlo. No hay nada más valioso para mí que la familia. Etapa inolvidable. Hay valores que están presentes en la familia gracias por la enseñanza del Atleti. Ya llevaba tatuado el escudo del Atleti en el brazo desde hace años... no se olvida nada", prosiguió en su carta.

"Y después de 427 partidos, ahora toca prender una nueva aventura. Seguiré celebrando cada año que pase, mi debut con el equipo de mi vida, 8 de marzo de 2012. ¡GRACIAS ATLETI!", se despidió el nuevo fichaje del 'Mengão', que lo presentó en sociedad con el dorsal 8 en su camiseta.