Montoya vuelve tras semanas desaparecido: la opinión más sincera de Anita Williams sobre la retirada de su ex

Después de semanas alejado del foco mediático, José Carlos Montoya ha anunciado por fin su vuelta a las redes sociales. Hoy lunes, a las 20:00, el exconcursante de 'Supervivientes' reaparecerá públicamente, algo que sus seguidores esperaban desde hace tiempo. El propio protagonista lo oficializaba este domingo en su perfil de Instagram con un mensaje: "Flamenc@s, estamos de vuelta. Nos vemos mañana a las 20:00, aquí".

Esta reaparición llega tras una retirada motivada por el desgaste emocional y mediático tras su paso por varios realities. Durante este tiempo, expresó públicamente la necesidad de priorizar su salud mental y de alejarse de los platós y las redes para recuperarse del impacto de la fama y la presión vivida.

Días antes de este anuncio, el equipo de Europa Press preguntó a Anita Williams por ese comunicado de Montoya que explicaba su retirada. La colaboradora respondía con sinceridad: aunque había leído el mensaje, no se sintió aludida en ningún momento. "Si ese comunicado fuera para mí, me lo habría dicho directamente, no creo que lo hubiera publicado en redes sociales. Entonces, no me doy aludida", explicaba, quitándose el foco de la polémica.

Además, aprovechó para aclarar que, pese a las heridas propias de una ruptura, no cierra puertas a quien ha sido importante en su vida: "Yo soy una persona que todas las personas que han pasado por mi vida siempre van a tener una puerta abierta. Sí que es verdad que, a lo mejor, como pareja, pues, se tienen que sanar muchísimas cosas, pero si algún día necesita de mi ayuda, me va a tener para siempre. Él lo sabe".

Respecto a la relación de Montoya y Carmen Alcayde tras su paso por 'Supervivientes', la colaboradora opinó: "Yo creo que no está enamorada, pero sí que es verdad que crearon un vínculo en la isla bastante intenso, y creo que ahora está como pasándole factura el vínculo que crearon. O sea, si tú vienes de aquí y de repente te quedas en nada, como lo que me ha pasado a mí, pues, ella es más intensa a la hora de gestionarlo y no lo sabe gestionar tan bien, no sé".

Tampoco dudó en opinar sobre la sorpresiva separación de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. "La verdad, sí que me ha sorprendido bastante la ruptura porque yo a Álvaro lo veía súper enamorado, siempre hablando de ella. Pero, bueno, tampoco sé las circunstancias ni lo que ha pasado para que esa pareja se rompa. La vida es que es muy caprichosa", comentó Anita.

La colaboradora también tuvo ocasión de reaccionar ante los rumores que apuntaban a una posible relación entre Escassi y Laura Madrueño, aunque en este caso reconoció no estar al tanto de esa información: "Pues me dejas loca, la verdad, no sé, no sé nada de eso". En un tono más distendido, abordó el tema de Borja González y su futuro hipotético: "Hombre, si se casa pues claro que iré, estoy deseando que le pida matrimonio, a ver si voy a alguna boda ya". Sin embargo, sobre su propia situación sentimental, Anita fue clara: "No, pues yo de momento estoy muy tranquila, sí". La colaboradora dejó claro que, por ahora, no tiene planes de protagonizar ninguna boda ni de coger el ramo.