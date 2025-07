La agencia AFP denuncia la "terrible situación" de sus empleados en Gaza por la ofensiva de Israel

La agencia francesa de noticias AFP ha expresado su "angustia" por la "terrible situación" que atraviesan sus empleados en la Franja de Gaza y el "dramático deterioro" de sus condiciones de vida a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las restricciones a la entrada de ayuda, algo que ha ahondado la crisis humanitaria en el enclave palestino.

"Desde hace meses asistimos impotentes al dramático deterioro de sus condiciones de vida. Su situación es ahora insostenible, a pesar de su valentía ejemplar, su compromiso profesional y su resiliencia", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde insiste en que la vida de sus colaboradores palestinos en Gaza "está en peligro".

"Instamos a las autoridades israelíes a que permitan su evacuación inmediata con sus familias", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "la labor de los periodistas independientes palestinos es crucial para informar al mundo". AFP ya evacuó entre enero y abril de 2024 a sus ocho empleados y a sus familias.

El mensaje ha sido publicado después de que la Asociación de Periodistas de AFP (SJD, por sus siglas en francés) publicara un comunicado en el que denunció las condiciones de vida de los periodistas de este medio en la Franja de Gaza y advirtiera de que uno de ellos se encuentra en riesgo de morir de hambre.

"Desde que AFP fue fundada en agosto de 1994 hemos perdido a periodistas en conflictos y hemos tenido heridos y presos entre nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto a un colaborador morir de hambre", ha dicho la SJD. "Nos negamos a verles morir", ha agregado.

Asimismo, ha adjuntado un comunicado de en el que advierte de que "sin una intervención inmediata, los últimos reporteros en Gaza van a morir". Así, detalla que tiene en el enclave un periodista de texto freelance, tres fotógrafos y seis freelance dedicados a grabar vídeo desde la salida de su personal de Gaza en 2024.

"Junto a otros, son los únicos que informan de lo que pasa en la Franja de Gaza. La prensa internacional tiene prohibido entrar a este territorio desde hace cerca de dos años", ha afirmado, en referencia al bloqueo impuesto por Israel tras el inicio de su ofensiva contra el enclave palestino, que deja ya más de 59.000 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, ha reseñado que uno de estos periodistas, identificado como Bashar, quien "trabaja para AFP desde 2010", publicó el 19 de julio un mensaje en su cuenta en la red social Facebook en el que dijo "no tener ya fuerzas para trabajar". "Mi cuerpo está delgado y ya no puedo trabajar", dijo.

"Bashar, de 30 años, trabaja y vive en las mismas condiciones que todos los gazatíes, trasladándose de un campo de refugiados a otro mientras los israelíes lo bombardean. Desde hace más de un año vive en la más absoluta indigencia, trabajando con enorme riesgo para su vida. La higiene es un gran problema para él, con periodos de graves enfermedades intestinales", ha detallado.

"Desde febrero, Bashar vive en las ruinas de su casa en la ciudad de Gaza con su madre, sus cuatro hermanos y la familia de uno de sus hermanos. Su casa está vacía de todo equipamiento y comodidades, aparte de unos pocos cojines. El domingo por la mañana, informó de que su hermano mayor se había 'caído a causa del hambre'", ha especificado la SJD.

De esta forma, ha hecho hincapié en que "aunque estos periodistas reciben un salario mensual de AFP, no hay nada que comprar, o a precios totalmente desorbitados". "El sistema bancario ha desaparecido y los que cambian dinero entre cuentas bancarias en línea y efectivo se llevan una comisión de casi el 40 por ciento", ha explicado.

"AFP no tiene ya la posibilidad de contar con un vehículo, y mucho menos gasolina, para que sus periodistas puedan desplazarse para realizar sus reportajes. Viajar en coche equivale, en cualquier caso, a correr el riesgo de convertirse en objetivo de la aviación israelí", ha señalado. "Por eso, los reporteros de AFP se desplazan a pie o en carros tirados por burros", ha añadido.

La SDJ ha detallado además la situación de Ahlam, una periodista que "sobrevive en el sur del enclave". "Quiere 'dar testimonio' durante el mayor tiempo posible. 'Cada vez que salgo de la tienda para cubrir un hecho, hacer una entrevista o documentar algo, no sé si volveré viva'. El mayor problema, confirma, es la falta de alimentos y agua", ha subrayado.

"Vemos que su situación empeora. Son jóvenes y están perdiendo fuerzas. La mayoría ya no tiene capacidad física para desplazarse por el enclave para hacer su trabajo. Sus gritos desgarradores pidiendo ayuda son ya cotidianos", ha denunciado la SJD, que ha incidido en que los mensajes que envían desde Gaza revelan que "ya no albergan muchas esperanzas" y que "su valor, dedicado durante muchos meses a informar al mundo entero, no les ayudará a sobrevivir". "Corremos el riesgo de enterarnos de sus muertes en cualquier momento, y eso es insoportable para nosotros", ha zanjado.