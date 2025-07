Kiko Rivera crea un alter ego con la IA para su nueva y sorprendente faceta profesional

Kiko Rivera es una caja de sorpresas y, centrado en su carrera musical -ajeno a los rumores de que su madre se irá de España en las próximas semanas, y a las dificultades de su hermana Isa Pantoja un mes después del nacimiento de su segundo hijo, Cairo- ha anunciado su nuevo e inesperado proyecto profesional.

A través de sus redes sociales, el Dj ha revelado que ha creado un artista con Inteligencia Artificial, D-Luz, para dar a conocer una faceta suya hasta ahora inédita: "Os cuento la verdad porque si no reviento. Tengo muchas canciones que no puedo sacar con mi nombre porque no encajan con el público que tengo hoy en día. Son temas más románticos, con letras más profundas, más emocionales... que no terminan de tener hueco en lo que se espera de mí ahora mismo", se ha sincerado con sus seguidores.

"Por eso he creado un artista ficticio que se llama D-Luz" ha revelado a continuación, explicando que "es mi vía de escape y la forma que tengo de compartir todo lo que sale de esta mente cuando la musa se activa, sin filtros, sin miedos".

Pidiendo "perdón por intentar esconderlo porque pensé que era mejor", Kiko ha dado un paso al frente y ha pedido públicamente "que me apoyaseis en esto porque detrás de D-Luz estoy yo. Con mi alma y con mi corazón. Y me doy cuenta que esconderlo es apagar una parte de mí", ha confesado.

"D-Luz -en su perfil de Instagram indica que es un cantante urbano con fuerte influencia del reggeaton- forma parte de mí. Esa parte más romántica, más sensible, más profunda... Esa parte que Kiko Rivera no puede enseñar hoy en día, pero que gracias a la música, a la creatividad y a la tecnología, puede encontrar su voz" ha añadido, revelando qué parte de él encontraremos en este artista creado con la IA.

Sin embargo, eso no quiere decir q 'el otro Kiko' desaparezca, ya que como ha dejado claro "como Kiko Rivera voy a seguir dándolo todo, como siempre, con mi estilo, mi energía y mi esencia, pero, ahora, también tengo este otro espacio donde ser más íntimo, más emocional... más yo".