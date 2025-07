José Manuel Díaz-Patón se pronuncia tras su ruptura con la abogada Antonia Chinchilla

Semanas después de su polémica ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada, salía a la luz que José Manuel Díaz-Patón había recuperado la ilusión al lado de una 'colega de profesión', la abogada Antonia Chinchilla, con la que tras ser sorprendido derrochando gestos de cariño en la noche madrileña parecía consolidar su relación a pasos agigantados.

Sin embargo, el pasado 16 de julio la jurista emitía un comunicado anunciando el fin de su breve pero intensa historia de amor: "Después de compartir una etapa bonita de amistad y complicidad, José Manuel y yo emprendemos caminos separados. Le tengo un profundo respeto y cariño, y me siento agradecida por los momentos vividos, que siempre recordaré con afecto. A veces, la vida nos invita a crecer en la distancia, y eso también es un acto de amor y madurez. Pido comprensión y privacidad en esta transición, y espero que se respete la serenidad con la decisión tomada".

Una ruptura sobre la que ahora ha roto su silencio Díaz-Patón en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, asegurando con una sonrisa que "nunca he dejado de estar soltero". "Son intentonas de dejar de estar soltero, pero no... no ha fraguado" ha confesado, dejando entrever que su romance con Antonia Chinchilla nunca llegó a ser una relación propiamente dicha.

Como explica, se estaban "conociendo", pero "todos tenemos cosas, ella tiene detrás, yo también, y en fin, que no ha fraguado y ya está". "A mí me dejan todas. Yo qué sé, no sé, a lo mejor es porque no me afeito todos los días" bromea, asegurando que siempre se porta "fenomenal" con las mujeres y que "a lo mejor" la razón de sus fracasos amorosos con la diseñadora y con la abogada se deben a que "soy demasiado buena gente".

Y aunque no tiene más que buenas palabras para Antonia -"una gran persona y una magnífica abogada"- admite que discrepaban en cosas importantes: "Somos bastante distintos. Yo soy muy campo, y luego soy muy de ir a los juzgados. O sea, no soy de escribir tanta teoría, pero esta semana pasada, bueno, en este mes he tenido 10 juicios y algunos gordos que han salido publicados en la prensa también. Y luego a mí me encanta salir del despacho y tomarme un whiskazo, pero sobre la marcha. Y ella no bebía, entonces... Yo tampoco quiero que sea una bebedora, pero hay diferencia, porque tú te tomas tres o cuatro vinos y ya estás en otro tono, ¿no? Y eso es lo que hay" confiesa.

Sin embargo, se rumorea que su ruptura con Antonia estaría relacionada con un posible acercamiento a Ágatha. "O a lo mejor lo que queremos es estar más tiempo solteros, que viene la playita y las noches de verano, ¿eh?" ha apuntado entre risas, revelando que "no voy a decir nada de Ágatha porque le he prometido que no iba a decir nada y no lo voy a decir".