Gloria Camila rompe a llorar desolada al escuchar las duras críticas de la madre de Michu

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, cuenta con una nueva aliada en la guerra mediática que ha iniciado contra los Ortega Cano tras el repentino fallecimiento de la ex de José Fernando el pasado 7 de julio, después de que haya salido a la luz la intención del torero y de su familia de reclamar judicialmente la custodia de la pequeña Rocío, de 8 años.

Inma Gamaza, madre de Michu, ha concedido una entrevista a '¡De Viernes!' en la que ha arremetido duramente contra Gloria Camila después de que el padre de la niña la llamase para decirle que la menor se irá a Madrid y que, si no puede ocuparse él de su hija, será su hermana la que lo haga.

"La Rocío es lo que me preocupa, estoy esperando a ver qué paso dan ellos. Ortega, ni voz ni voto. ¿Gloria qué le va a dar? Muchos azuzones, muchos juguetes. La tratará bien al principio, luego la manipulará igual que manipula ahí a todo el mundo. Es muy fuerte la pava, con la voz que tiene ella y ahí..." sentenciaba la abuela materna de la pequeña.

Unas demoledoras declaraciones a las que Gloria Camila ha respondido este domingo en el plató de 'Fiesta' en su reaparición tras haber disfrutado de dos días con su sobrina Rocío en Cádiz, cumpliendo así su palabra de volcarse en la niña tras la muerte de Michu.

"Han ido a hablar de mí sin conocerme. Me han dolido muchas cosas, pero no quiero entrar. Esto ya se acaba. Hablan mal de mi familia y siguen. No tenían relación con María -en referencia a Inma y a Tamara- y exponer a una menor para hacer caja me parece lamentable", ha apuntado dolida, asegurando que no va a entrar en sus provocaciones porque lo único que le interesa es "el bienestar de la menor, que no se tiene que exponer aquí, sino en un proceso judicial".

"Entre llamarme pava, faltarnos al respecto y decir que voy a manipular a mi sobrina. Lo voy a dejar simplemente en manos de los abogados. No se merece que le conteste", ha añadido conteniendo a duras penas las lágrimas, rompiéndose a continuación porque, como ha confesado, decir que "yo voy a manipular a mi sobrina es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora".

"Cuando al revés, las que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato, en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña, son ellas", se ha lamentado muy afectada. "Es que nos tienen que dejar en paz. De verdad es que si no nos dejan en paz no avanzamos, no nos dejan dar paso, no nos dejan demostrar, no nos dejan hacer, si es que como es, que no entiendo de verdad. He alucinado por completo, las faltas de respeto que se pueden permitir, y que vengan ellas a darnos clases a nosotros. O sea, vamos, me parece alucinante. De verdad que me he quedado en shock" reconoce.

Sin embargo, tiene claro que ahora mismo lo único que va a hacer -dejando el tema en manos de la Justicia- es "velar por la niña, que me necesita más que nunca. Estoy en calidad de tía".