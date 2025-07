Bertín Osborne, de su retirada de la música, a cómo está su relación con Gabriela Guillén

13/05/2025 Bertín Osborne EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Bertín Osborne ha vuelto a ponerse al frente de 'El show de Bertín' en Canal Sur tras su comentadísimo paso por 'Tu cara me suena'. Gracias al talent de Antena 3 hemos descubierto una faceta desconocida del artista, al que hemos visto imitando -irreconocible- a María del Monte, el cantante de Kiss, al de AC/DC, o al Sevilla de 'Los mojinos escozíos'.

La experiencia, como ha revelado divertido en su vuelta a 'casa', ha sido tan intensa que "en las primeras semanas estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más'".

"Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado. Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'. Llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'. Y otra: 'Te voy a poner las lentillas'. Y yo, '¡¿Qué?!'. Los primeros días fueron horrorosos" ha confesado, reconociendo que le costó coger el ritmo de las largas horas de ensayos y preparación para las galas. Sin embargo, poco a poco se sintió cada vez más cómodo y, como asegura, "terminé disfrutando horrores".

Precisamente durante la grabación de 'Tu cara me suena' Bertín anunciaba en una entrevista en Ecuador su intención de retirarse de la música después de 4 décadas sobre los escenarios. Su idea, hacer una "gira bonita, en los lugares más emblemáticos en los que he cantado", para despedirse de su público, que en principio tendrá lugar en 2026, cuando cumplirá 72 años.

En su reaparición ante las cámaras de Europa Press en este verano marcado por la tranquilidad, y en el que no ha protagonizado (por el momento) ningún titular por el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, el cantante de rancheras ha quitado hierro a sus deseos de decir adiós a la música: "Bueno hombre, en algún momento tiene que ser, ¿no? Pero bueno, me lo voy a tomar con calma, no te preocupes. Y cuando la tenga que hacer, que será dentro de poco, haré una gira de despedida" ha revelado con una sonrisa.

Respecto a cómo está su relación con la esteticien después de que ella misma haya asegurado que no habrá juicio por la pensión de manutención del pequeño -de año y medio-, Bertín no ha querido entrar en detalles, aunque sí ha asegurado que después de decir que "a estas alturas no tiene vocación de padre, y Gabriela lo sabía", las cosas tanto con ella con el niño están "muy bien".

Por último, el presentador ha reaccionado con una carcajada a las preguntas sobre su aparición en la lista de morosos de Hacienda por la deuda de 800.000 euros que tendría con el Fisco, dejando entrever que no es un tema que le preocupe.