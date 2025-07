Bárbara Rey reaparece en la Global Gift Gala y desvela su firme decisión respecto a su hijo Ángel Cristo

Alejada del foco mediático desde que se confirmó que las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', verán la luz el próximo mes de noviembre, Bárbara Rey ha reaparecido por todo lo alto en la XIV Global Gift Gala que Eva Longoria, María Bravo y Deepak Chopra han capitaneado este domingo en el Hotel Don Pepe de Marbella y que un año más se ha convertido en una de las citas solidarias más glamourosas del verano.

"Estoy muy bien, fenomenal. Con mucho calor como todo el mundo pero bien, tranquila" ha revelado, apuntando que su bronceado es mérito de que tiene una piel "muy agradecida, como toda yo entera": "No tomo mucho el sol, se me pega muchísimo. O sea, yo soy muy blanca. Entonces, al principio me quemo. Tengo que tener cuidado. Pero ya cuando cojo un poco de color, hacía ya como diez días que no tomaba el sol. He bajado media hora hoy al salir al jardín y mira, no es que esté enseñando nada, es que estoy enseñando el moreno".

Como reconoce, desde que protagonizó la portada de una conocida revista en traje de baño hace varias semanas, ha evitado ir a la playa "porque yo hubiera preferido que esas fotos no salieran". "Cuando ya se tiene una cierta edad, te gusta, si haces un reportaje en bikini, pues hacer un posado bonito o algo y que te cuiden. Pero bueno, me pillaron y eso es lo que me demuestra que me da mucha pena, pero al final, pues no voy a la playa, que me gustaría ir más. Porque es que además, solamente ya como con el teléfono te graba todo el mundo y luego lo compran... Pues estás ahí vendida. Me quedo en casa en la piscina y nado y hago lo que puedo" se lamenta.

Respecto a su hijo Ángel Cristo Jr., Bárbara ha tomado una decisión firme, y es que no piensa volver a pronunciarse públicamente sobre él ni revelar si finalmente ha tomado medidas legales por los durísimos ataques que le ha dedicado en sus últimas entrevistas, en las que ha advertido que podría contar cosas que todavía no sabemos y que la dejarían en muy mal lugar: "Hay cosas de las que no hablo. No quiero hablar de esos temas. Yo sé que es lo que os interesa, pero no hablo de esos temas" ha sentencia la vedette cuando le hemos preguntado por la guerra familiar.

Por delante, un nuevo proyecto que le ilusiona especialmente, regresar a televisión como participante de 'Bailando con las estrellas'. "Empiezo en septiembre, ya ha salido publicado que soy una de las concursantes, ahí vamos a mover el esqueleto. Ya tengo unos añitos, me voy a cansar mucho más que el resto porque son muy jovencitos y muy fantásticos, pero bueno, haremos lo que podamos" asegura, revelando que está intentando ponerse "un poquito en forma para cansarme lo menos posible". "Por el baile no tengo miedo, aunque ahora el baile es acrobacia, yo no estoy para pegar salto, entonces yo bailo. Si se puede, bailaré. Me hace mucha ilusión, además, hacer un programa de este tipo" confiesa.