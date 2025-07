María García de Jaime, feliz por el tercer embarazo de María Pombo

17/07/2025 María García de Jaime posa en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tiene lugar en la Biblioteca Nacional de España, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Se han convertido en uno de los matrimonios seguidos en España y su presencia en redes sociales es casi una demanda por parte de la comunidad de seguidores que han creado a base de compartir su día a día con sus tres hijos. Ahora, María García de Jaime y Tomás Páramo están felices por el tercer embarazo de su amiga María Pombo.

La influencer se dejó ver esta semana en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España y allí habló ante las cámaras de la buena nueva.

"Estamos todos muy felices, ellos sobre todo", desvelaba María al preguntarle por el embarazo de su amiga y confesaba la ilusión que le hace que vayan a convertirse en familia numerosa: "Otra amiga más que tiene familia numerosa, que me hace muy feliz porque al final estamos todas como en el mismo momento con los hijos".

Además, también habló sobre la filtración de la noticia y la quitaba hierro al asunto desvelando que "a mí me ha pasado dos veces, la primera no porque no estaba ni en el mundo de redes sociales, pero las otras dos me pasó y es verdad que es algo que te apetece compartir a ti y es algo como tan personal, tan emocionante" que entiende que le haya sentado mal que se adelantasen.

María no le daba importancia a la filtración puesto que "es muy difícil guardar algo tan bonito" que "nunca se sabe quién lo ha podido decir, yo no creo que sea en su familia obviamente, pero al final, no sé, puede ser".