Gianmarco Onestini revela cómo está su corazón tras su fallido romance con Gala Caldirola

Gianmarco Onestini y Gala Caldirola fueron pillados besándose por las calles de Madrid justo antes de 'Supervivientes'. Pero con la marcha de la influencer a Honduras su breve y apasionado 'affaire' llegaba a su fin, como revelaba el italiano entonces a 'Socialité'.

"Simplemente nos hemos conocido. Ha sido una chica muy simpática y luego, claramente, ella partía, yo parto, entonces partimos todos. Entonces, era algo que... nada más, ¿entiendes? No somos novios, no somos nada y tiene que disfrutar a tope, a lo mejor en la isla se enamora" reconocía, asegurando que no le importaría que la modelo encontrara el amor en el reality, y dejando en el aire si podrían retomar su historia donde la dejaron cuando volviese del concurso: "Puede pasar de todo"

Poco después, salía a la luz que Gianmarco habría tenido una noche de pasión con Alba de 'La Isla de las Tentaciones', tras su ruptura definitiva con Gerard. Tampoco cuajó este romance, pero hace unos días 'Tik Tok' se revolucionaba con la declaración de amor del ex de Adara Molinero a una atractiva influencer colombiana con la que llevaría algún tiempo viéndose.

¿Está de nuevo enamorado? El concursante de realities ha reaparecido este domingo en la Global Gift Gala amadrinada por Eva Longoria y María Bravo en Marbella y, de lo más sonriente, ha confesado que "he conocido a una persona interesante". "Pero ahora mismo estoy muy enfocado en mis carreras y no tenemos todavía el tiempo" ha apuntado rápidamente, dejando claro que su prioridad es el trabajo.