Candela Márquez acalla los rumores de crisis sentimental con Alejandro Sanz

17/07/2025 Candela Márquez posa en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tiene lugar en la Biblioteca Nacional de España, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Después de acallar los rumores de crisis sentimental acudiendo juntos al concierto de Juan Luis Guerra, Candela Márquez se ha dejado ver esta semana en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional de España

Allí, Candela aseguró que "todo está muy bien" cuando se le preguntaba por los rumores de crisis con el artista y recalcaba que "todo está perfecto". Eso sí, la actriz tuvo un desliz cuando confesó que le gusta mucho arreglarse... teniendo una respuesta que ninguno de los reporteros esperaba.

"Me gusta arreglarme en los momentos que hay que arreglarse, pero cuando no, me pongo un moño, no me maquillo y me llevo el peor pantalón que hay. Si lo puedo agarrar de mi pareja, mejor", decía causando la sorpresa de los reporteros que le respondían preguntándole si le quita los pantalones a Sanz: "¡Ay, de veras!".

Unas respuestas con las que la actriz, sin dar detalle de su situación personal, dejó entrever que todo sigue igual de bien en su relación con el artista a pesar de todas las especulaciones y testimonios que ha habido en los últimos meses.