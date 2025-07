Marí Fe, mujer gitana de 28 años beneficiaria de la X Solidaria: "He perdido el miedo a desenvolverme por mí misma"

Marí Fe Bustamente es una mujer gitana de 28 años beneficiaria de la X Solidaria o casilla 106 de la declaración de la Renta, a través del proyecto 'Calí, por la igualdad de las mujeres gitanas' de Fundación Secretariado Gitano.

Este programa está diseñado para atender a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y acompañarlas en su proceso personal, social y laboral, como han indicado sus impulsores.

"Hoy me siento fuerte para acceder a un trabajo. He perdido el miedo a desenvolverme por mí misma y sé que puedo hacerlo", ha señalado Marí Fe, que ha querido compartir su historia: nació en un pueblo de Cuenca en una familia gitana que se dedica a la venta ambulante y, aunque tenía apoyo para estudiar, no le gustaba, así que con 16 años empezó a ayudar en el puesto de sus padres.

Cuando se casó y llegó a Madrid con 22 años, se sintió "perdida y muy sola": "Encima sin nada de formación no podía hacer nada, y empecé a buscar algún sitio para que me orientaran".

Fue así como dio con Fundación Secretariado Gitano y su proyecto, en el que empezó a participar. "Cuando llegué al Calí, me encontré con otras mujeres que pasaban diferentes momentos en sus vidas. Las había jóvenes y mayores, viudas, casadas y solteras, sin estudios, algunas con problemas muy graves, pero todas, con ganas de salir adelante con fuerza", destaca.

"He visto cómo ha evolucionado cada una y eso también ha sido todo un aprendizaje. Cada día me hacía dos horas de trayecto para llegar a las reuniones, pero siempre Llegué con ilusión. Gracias a eso me formó, he compartido experiencias muy enriquecedoras, he descubierto aspectos en mí que desconocía", añade.

Con proyectos como este, financiados gracias a la X Solidaria, Fundación Secretariado Gitano ha acompañado a 1.068 mujeres como Marí Fe en Itinerarios formativos sobre competencias sociopersonales y de empleabilidad; pero también ha desarrollado 448 acciones de sensibilización sobre igualdad de género y prevención de la violencia con 2.435 mujeres y 1.511 hombres, así como ha dado apoyo a 102 mujeres por situaciones de violencia de género.

En relación a la violencia de género hay programas financiados con la casilla de Multas Sociales específicas para abordarla, como el proyecto de 'Abordaje de la violencia de género en clave interseccional e intercultural' de Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) , en el que ha participado Liliana Puscas, mediadora intercultural en el ámbito educativo en CAREI (Centro Aragonés de Referencia para la Equidad y la Innovación) que trabaja interviniendo con familias de alumnado de Europa de Este.

Liliana es beneficiaria del proyecto, concretamente del curso 'Promotoras de Igualdad' que está dentro del mismo y sobre su participación ha querido compartir que le ha servido "a nivel personal, pero sobre todo en el trabajo".

Así, ha podido conocer el marco legal con respecto al sistema VIOGEN y para saber aplicar reglas básicas como la escucha activa, la confidencialidad, la empatía, respetar silencios y, en general, las herramientas que se utilizan a la hora de intervenir y acompañar a una mujer superviviente de violencia de género. "Tengo solo palabras de agradecimiento", apunta Liliana.

Tanto el testimonio de Marí Fe como el de Liliana son ejemplo de cómo la X Solidaria financia proyectos sociales para abordar de manera integral las diferentes dificultades a las que se enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad de España, mostrando la importancia de que se siga marcando la casilla de Multas Sociales en la declaración de la renta.