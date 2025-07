Tamara Valcárcel rompe su silencio con un comunicado tras su victoria en los juzgados contra su exmanager

14/07/2025 Tamara EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tamara Valcárcel está en el ojo del huracán mediático desde que el pasado abril, poco después de anunciar su separación de Daniel Roque tras dos décadas de amor y cuatro hijos en común, su exrepresentante Neruk Manzano y la mujer de éste, Tina Baré, se sentaban en diversos platós de televisión para acusar a la cantante y a su exmarido de estafa, revelando que les habían denunciado reclamándoles 20.000 euros.

Según relató el que durante un tiempo fue road manager y persona de confianza de la artista, "ella sería una manirrota y él un despilfarrador", y les propusieron montar "una empresa juntos". Ambos, tal y como afirmaba Neruk, se habrían gastado el dinero, sin pagar impuestos y dejando a la sociedad llena de deudas cuando estaba a su nombre y el de su esposa. "Cuando les pedimos que nos devolvieran el dinero, desaparecieron", aseguraba.

A finales de junio salía a la luz que Tamara había vencido el juicio a su exrpresentante por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. "Hasta que el juez no se pronuncia, no puedes hablar del tema. Yo ahora sí puedo pronunciarme y es un caso que han desestimado", desvelaba emocionada en declaraciones a 'Fiesta' durante la celebración de su 41 cumpleaños, reconociendo que había sido un duro golpe porque "eran personas cercanas. No eran familia pero son gente q viaja contigo, trabaja para tí...".

"La verdad solo tiene un camino. Ellos pueden recurrir si quieren, pero lo tienen bastante complicado.... y yo, sin miedo, para adelante, como mi último single Un paso más", concluía tras su victoria en los tribunales.

Y este lunes Tamara ha ido un paso más allá y ha emitido un comunicado para dar la última hora de su enfrentamiento legal con Neruk y con su mujer Tina, y agradecer las muestras de cariño que ha recibido en este trance tan complicado de su vida. Lo reproducimos íntegro a continuación:

"Por medio del presente escrito, yo Tamara Valcárcel cantante y de nombre artístico Tamara, quiero agradecer a los medios de comunicación y personas que me siguen desde hace muchos años, el haber confiado en mi con respecto a las acusaciones falsas de las que sufrí hace unos meses tanto mi ex marido, Daniel Roque, como yo por parte de Fasu Manzano y Tina Baré. Gracias, por que muchísimas personas contactaron conmigo dándome su ánimo, aliento y, sobre todo, respeto".

"Las personas que me denunciaron con acusaciones graves e injustificadas y calumniosas no han podido proseguir con el proceso judicial ya que el Juzgado de Instrucción, afortunadamente, ha desestimado totalmente sus pretensiones, validando mi verdad dictándose un auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales, por lo que, no pueden, ni podrán, aportar prueba alguna que fundamente sus pretensiones, ya que las acusaciones que han vertido son totalmente falsas".

"Afortunadamente, todo ello no ha llegado a mis hijos y familiares con la dureza que se pretendía, ya que hemos podido protegerlos de estas infamias lo mejor que hemos podido, aunque he de reconocer que directamente conmigo si que ha tenido un efecto negativo durante un periodo de tiempo, ya que fueron personas que considere que podian ser amigos en una época de mi vida y no lo fueron.

"He comprendido que con todo ello lo que se pretendía era relieve en los medios de comunicación a mi costa para poder emprender, la carrera artística que no han podido conseguir por sus propios medios, y se equivocaron, como se puede comprobar".

"Desde estas palabras solo quiero decir que para tener una carrera artística solo hay que trabajar duro y ser constante, tener amigos y apreciarlos, y sobre todo luchar como en cualquier aspecto de la vida si tener que hacer daño a nadie".