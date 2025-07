María José Suárez da un paso atrás y evita contestar a la defensa sin cuartel de Lara Dibildos a Álvaro Escassi

"No le tengo miedo, pero es verdad que no le quiero tener como enemigo. A las buenas es muy bueno, pero a las malas... No le quiero tener como enemigo" reconocía María José Suárez en '¡De Viernes!' sobre Álvaro Muñoz Escassi, insinuando que el jinete tendría un "lado oscuro" que, además de su ruptura hace justo un año, también habría provocado el fin de su historia de amor con Sheila Casas hace apenas diez días.

"Yo no fui capaz de poner límites en mi relación con Álvaro. Me di cuenta muy al principio de cómo era la rrelación. Lo dejé pasar y pasé a la siguiente fase de 'le voy a cambiar'. Lo que todas pensamos. Y cuando acabé la relación me di cuenta que la guerra era conmigo misma, de perdonarme a mí misma. Es con la relación que más he sufrido" confesado la modelo, asegurando que aunque los motivos de su ruptura con Sheila "son los mismos que la mía, ella ha sido más lista porque ha sido más rápida".

Unas declaraciones a las que Lara Dibildos ha reaccionado contundente en defensa de su ex -con el que tiene un hijo en común, Álvaro (18)- este lunes en el plató de 'TardeAR'. "Lo primero que pienso es que si tú temes a alguien o no lo quieres como enemigo, irte a un programa a ponerlo a caer de un burro no lo veo" ha sentenciado muy crítica con María José, apuntando que "cuando estás en un programa de televisión denunciando unas actitudes, me parece que hay que irse a un juzgado cuando además ni siquiera explicas cuáles son esas actitudes".

"Lo dejas todo en el aire y Álvaro tiene un hijo. Le preguntan a mi hijo si su padre hace cosas en la intimidad" ha añadido dolida, dejando entrever que su hijo no lo está pasando bien con toda esta polémica.

Sin embargo, Lara tiene claro que "yo no soy la defensora de Álvaro, él tiene boca y se sabe defender perfectamente. Yo no voy a atacar a María José porque no me toca. Te digo lo que me ha dolido y lo que me toca. Creo que a partir de ahora ya... no quiero venir a televisión para estar defendiéndolo de todo. Él sabrá lo que quiere hablar y lo que no".

Unas declaraciones que han tenido un efecto directo en la sevillana que, lejos de aclarar por qué ha dicho que no quiere a Escassi como enemigo, ha optado por dar un paso atrás, guardar silencio y evitar responder a la actriz, dejando en el aire a qué se refería con sus insinuaciones sobre cómo es el jinete en sus relaciones sentimentales.