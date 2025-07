Carmen Borrego, reencuentro con José María Almoguera y su nieto, y aclaración sobre su relación con Paola Olmedo

15/07/2025 Carmen Borrego EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Carmen Borrego está en el punto de mira desde que el pasado miércoles protagonizó la portada de 'Lecturas' en bañador con un demoledor titular sobre su sobrina Alejandra Rubio: "Le sobramos todos". Tras aclarar que no tiene ningún problema con la hija de Terelu Campos y que su relación es buena, el foco se ha puesto en sus declaraciones sobre la exmujer de José María Almoguera, Paola Olmedo.

Como reconoce, su vínculo es "más natural, cercano y menos impostado" con la actual novia de su hijo, María 'la jerezana', y la madre de su nieto Marc no ha tardado en reaccionar. Dolida, la uruguaya ha asegurado que no se esperaba las palabras de su exsuegra, apuntando que la relación que ha tenido con ella ha sido "falsa" y que la hija de María Teresa Campos ha "actuado" con ella mientras formó parte de su familia. "Estoy molesta porque no necesitamos ser falsas, si no caigo bien no caigo bien. Yo pensé que nuestra relación era buena", ha admitido.

"Yo no he sido falsa nunca con Paola" ha sentenciado Carmen este lunes en 'Vamos a ver', dejando claro que cuando estaba casada con su hijo tenía "cero problema con ella". "Durante el tiempo que estuvo con José María no he tenido un solo conflicto con Paola, pero con María tengo una relación más natural porque a lo mejor para mí es más fácil relacionarme con ella porque la veo más cariñosa y cercana, pero no quiere decir que Paola no lo sea" ha afirmado tajante, agradeciendo a su exnuera que haya facilitado que ejerza de abuela.

Además, antes de irse de vacaciones la colaboradora ha pedido a Terelu y a Alejandra que no vuelvan a hablar del "problema" que tuvo con José María hace un año: "El conflicto ya está solucionado, ya está hablado, tenemos una relación en la que soy absolutamente feliz y pido a mi familia que deje de hablar de ese conflicto porque me ha causado muchísimo dolor".

Y presumiendo de lo unidos que están y de lo maravillosa que es ahora su relación, Almoguera, acompañado por su hijo y por María 'la jerezana', ha acudido a recoger a su madre a Mediaset para disfrutar con ella de sus primeros momentos 'oficialmente' de vacaciones.

Pero antes de disfrutar de un descanso alejada del foco mediático después tras una temporada marcada por las polémicas, Carmen ha querido aclarar cómo es su relación con Paola: "Me llevo muy bien con María, es un amor de persona, pero me llevo también muy bien con Paola. Creo que las cosas se malentienden. Nunca he hablado mal de Paola, ni lo haré. Es la madre de mi nieto. Tengo muchas cosas que agradecerle. Eso es lo único que voy a dejar claro".

"A disfrutar que me voy de vacaciones. Adiós. Buscaros a otras. Feliz verano" ha zanjado antes de subirse con una gran sonrisa al coche en el que la esperaban su nieto, José María y la jerezana.

.