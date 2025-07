Toni Bou no remata en USA y retrasa su 38º Mundial a Inglaterra

14/07/2025 Toni Bou, TrialGP Estados Unidos. El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) fue tercero este domingo en la segunda carrera en Exeter, Estados Unidos, y desaprovechó su primera opción matemática de conquistar su 19º Campeonato del Mundo de TrialGP al aire libre. DEPORTES REPSOL HONDA

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) fue tercero este domingo en la segunda carrera en Exeter, Estados Unidos, y desaprovechó su primera opción matemática de conquistar su 19º Campeonato del Mundo de TrialGP al aire libre.

Bou, que arrasó el primer día en suelo norteamericano, cedió en el segundo asalto ante su compañero Gabriel Marcelli, quien se llevó la victoria, y su rival por el Mundial, el también español Jaime Busto (GasGas). Con todo, Bou tiene por delante un trámite en la última cita del Mundial, en Geddington (Inglaterra), del cinco al siete de septiembre.

Pese a no terminar con las cuentas, el piloto catalán está a tres puntos del 19º título mundial al aire libre y 38º en total con los 'indoor'. Marcelli celebró su primera victoria, mientras que Bou no encontró sus mejores sensaciones este domingo en Rhode Island, fuera del podio provisional durante gran parte del recorrido.

La tercera posición no fue suficiente para ser campeón, aunque se vuelve de USA más cerca que nunca de conseguir el 38º. "El balance del fin de semana ha sido muy positivo. No me encontraba en las mejores condiciones físicas desde el viernes, pero hemos podido coger buenos puntos para la general. Ha sido un día muy duro donde hemos sufrido, principalmente en la segunda carrera", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"A pesar de la victoria en la primera manga al final me he subido al segundo escalón del podio, lo que es un resultado positivo. Tenemos el campeonato muy encarado y trabajaremos muy duro este verano para llegar a Reino Unido de la mejor manera. Quiero felicitar también a mi compañero Gabri porque llevaba carreras pilotando muy bien y se merecía mucho esta victoria", añadió.