Nerea Garmendia habla de cómo está llevando la maternidad

A principios del mes de abril, Nerea Garmendia y Luis Díaz Nuñez cumplían su sueño de ser padres por primera vez. El bebé recibió el nombre de Unax, pesó 4,145kg y se ha convertido en el centro de atención de la pareja, que vive ahora su mejor momento.

Esta semana, Nerea ha reaparecido ante las cámaras feliz y aseguraba que "ahora mismo todo mi tiempo, mi energía está centrada y mis prioridades en mi bebé, en Unax". Además, desvelaba que se siente "una afortunada porque me ha costado mucho quedarme embarazada y ha salido todo increíblemente bien, fue una cesárea programada... todo ha sido, pues eso, a pedir de boca".

Tras estar un tiempo alejada de sus compromisos laborales, Nerea los ha retomado porque "tengo un marido que es maravilloso, que se está haciendo cargo del bebé cuando yo tengo mis compromisos laborales, mi trabajo" por lo que "no me quejo".

Sobre el pequeño Unax, desvelaba entre risas que "me cae muy bien, es muy majo, es como muy cercano. Encima ahora ya come bien y duerme bien"... un sueño que se ha cumplido y que está disfrutando al máximo, por eso no entiende que haya personas que oculten que han recurrido a la fecundación in vitro: "Yo estoy feliz y orgullosa de haber podido conseguir ser madre gracias a la fecundación in vitro. Me da mucha rabia que la gente no quiera decir lo que lo esconda porque parece que por traer un bebé por ayuda de la ciencia vas a ser menos madre".