Bilbao obtuvo un retorno económico por la final de la Liga UEFA diez veces mayor que la inversión realizada

El equipo de Gobierno dl Ayuntamiento de Bilbao ha cifrado, de forma provisional y a la espera del informe definitivo que se conocerá en otoño, en un incremento de diez veces la inversión realizada para la celebración de la final de la UEFA Europa League, con la creación de 400 contratos anualizados y un aumento de entre el 12% y el 25% de las operaciones comerciales durante los días 20, 21 y 22 de mayo.

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver, ha compartido estos datos provisionales en una comparecencia en el Ayuntamiento a petición del grupo Elkarrekin Bilbao, en la que ha destacado que la satisfacción general de la ciudadanía de la villa con este evento ha alcanzado el 92%.

Los datos provisionales recogidos por el Consistorio indican que el retorno económico de la celebración de la final de la UEFA ha sido de diez veces la cantidad invertida, "cada euro invertido por las instituciones se ha multiplicado por más de diez", ha explicado, para recordar que la inversión total de las instituciones ha sido de cuatro millones de euros.

En palabras de la concejala, "esto supone una rentabilidad muy significativa tanto en términos de actividad económica inducida como de retorno fiscal, generación de empleo y dinamización de sectores como el turismo, la hostelería, el comercio o el transporte".

Por otro lado, ha cifrado en 400 los contratos anualizados, y ha destacado que el 75% de las contrataciones vinculadas al evento han sido adjudicadas a empresas vascas, "lo que garantiza que una parte mayoritaria del beneficio económico se ha quedado en el tejido empresarial" vasco.

Según ha subrayado, la actividad generada ha sido intensiva en servicios profesionales, en trabajo cualificado y en oportunidades vinculadas a la innovación, al turismo, a la seguridad o a la gestión de grandes públicos. "No hablamos de temporalidad sin retorno, sino de especialización, experiencia y desarrollo económico con estilo", ha justificado.

El Ayuntamiento ha indicado que durante los días 20, 21 y 22 de mayo se generó un aumento de la actividad comercial de un 12% respecto a la semana anterior y el día de la final este incremento fue de más del 25%.

El "sector más beneficiado" fue el de la hostería, que vio incrementado en más del 70% sus operaciones, y en barrios como Amezola, experimentó un "espectacular" aumento de casi más del 300%, según ha apuntado.

En este sentido, la concejala ha celebrado que también registraran "fuertes impactos positivos" en Basurto, Casco Viejo, Uribarri, Indautxu, Abando y Bilbao la Vieja porque "demuestra que el beneficio económico transciende al centro y llega también a barrios que habitualmente quedan al margen de eventos de este tipo".

Otro de los impactos en los que el Consistorio ha incidido ha sido que el 53% de estas personas que asistieron al evento, del total de 54.595 personas que pernoctaron en Euskadi, "aprovechó también para conocer Bilbao, visitar los pueblos colindantes, disfrutar de la gastronomía y participar de la oferta cultural".

Finalmente, y a lo que Claver ha otorgado mayor importancia, es que el 92% de la ciudadanía de Bilbao, según sus datos, se ha mostrado satisfecha con la celebración del encuentro.

En concreto, ha citado que el 76% ha afirmado haber sentido "orgullo y felicidad por acoger la final"; el 80% cree que la ciudad debe seguir organizando este tipo de eventos y el 85% considera que "Bilbao organiza eventos con sentido, que son participativos, accesibles y atrayentes".

Finalmente, y a pesar de admitir que "un evento de esta magnitud genera tensiones logísticas", ha aplaudido que no se ha se ha dado ninguna incidencia destacable "de primer nivel más allá de alguna conducta incívica". "La ciudad recuperó su normalidad en pocas horas gracias al trabajo coordinado de limpieza, seguridad y servicios públicos", ha valorado.

Este balance, bajo su punto de vista, demuestra que "Bilbao puede organizar con éxito eventos de alcance mundial sin perder su esencia como ciudad cercana, segura, amable y cohesionada".

ELKARREKIN BILBAO

Por su parte, Elkarrekin Bilbao, que ha solicitado la comparecencia de la concejala para que para informara sobre el impacto de la final de la UEFA Europa League 2025 en la villa, ha expresado que "choca" que a falta de ocho días para que se cumplan dos meses desde la celebración del evento "no haya más información al respecto".

En este sentido, el concejal Xabier Jiménez Lopez ha insistido en la necesidad de impulsar una herramienta que permita hacer una valoración colectiva de este tipo de eventos, así como una comparecencia anual que permita "reflexionar colectivamente el sentido que tiene la política de grandes eventos", en un ejercicio de "transparencia".

En cuanto al impacto económico, el concejal de Elkarrekin ha manifestado que el dato adelantado "se queda corto desde el punto de vista del impacto, teniendo en cuenta que el día 20 la Diputación, con su prudencia, hablaba de 100 millones de impacto económico".

Así, ha cuestionado el impacto ofrecido por el ayuntamiento argumentando, entre otras cuestiones, que hubo una manifestación en el Casco Viejo por los comportamientos de las aficiones, la falta de datos sobre el impacto ambiental de la celebración o el impacto del empleo generado.

"Como no hemos tenido acceso a los estudios, nos tendremos que fiar, porque no conocemos en ningún caso cuál es la muestra que se ha realizado en esos estudios, el número de entrevistas, etc.", ha criticado, para añadir que a los datos compartidos este lunes les falta "el microdato, que es lo que de alguna forma da validez o no a los estudios".

Ante la crítica, Kontxi Claver ha respondido que el dato de satisfacción por parte de la ciudadanía se ha extraído tras realizar "más de mil entrevistas, casi mil quinientas".

EH BILDU

La concejala de EH Bildu ha defendido que es necesario generar una "reflexión sobre qué eventos" quiere acoger la ciudad de Bilbao, porque "tiene un límite".

Ha criticado así que el Gobierno Municipal "basa su análisis en la autocomplacencia y sólo vende las bondades de este y otros eventos de estas características, obviando que existe una cara B y unos efectos negativos en la ciudadanía", cuestionando que el evento haya sido seguido por la ciudadanía de Bilbao, como ha sostenido el Consistorio.

Así, ha recordado el incremento "totalmente desproporcionado" en los precios de habitaciones de hoteles, hostales y pisos turísticos que supuso el evento y la imagen de la ciudad que ello generó.

Finalmente, desde el PP de Bilbao, el concejal Ángel Rodrigo Izquierdo ha transmitido también su "pequeña decepción" por los datos facilitados por el Ayuntamiento, ya que esperaba que se diera "más información" que lo que ya se conocía.