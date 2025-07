Benita (Maestro Joao) reaparece tras dar un importante paso en su transición: "El pecho no te hace más mujer"

En mayo de 2024, durante su paso por el programa 'Bailando con las estrellas', el Maestro Joao hacía pública la decisión más importante de su vida: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y está orgullosa porque ella sabe lo que llevaba dentro. Con una mirada, sabía lo que miraba" revelaba, anunciando que su nuevo nombre sería Benita, "como ella", en homenaje a su gran pilar, que fallecía semanas después de que el popular vidente comenzase su transición para cambiar de sexo.

Un paso al frente que ha decidido compartir con el mundo a través de su propio docureality en televisión española, 'Benita', cuyas grabaciones ya han comenzado y en donde mostrará cómo está siendo este momento tan especial en el que por fin se siente a gusto en su propia piel a los 61 años. "Todo lo que hemos sido, nos convierte en lo que somos. Soy Benita, y ha llegado el momento de contaros mi historia", ha avanzado la cadena pública sobre esta serie documental en sus redes sociales.

Un año después de iniciar el proceso de hormonación, Benita ha dado un importante paso dentro de su transición a mujer, y después de dejarse crecer el pelo, ponerse extensiones y lucir cada vez looks más arriesgados que destilan feminidad, se ha operado el pecho. Emocionada, y muy feliz, hace unos días compartía su gran cambio a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo a su pareja Santi y a su íntimo amigo Tony, su apoyo incondicional para someterse a esta cirugía.

Y este domingo ha reaparecido en televisión para sincerarse sobre su transición, que ella misma define como "imparable". Lo ha hecho en el programa que Anne Igartiburu presenta en TVE, 'D Corazón', donde ha presumido de su cambio físico con un ajustado diseño con estampado de leopardo, y el pelo recogido en una coleta.

"Llevo muchos pasos, pero no la he terminado. Esto no es cuestión de te metes una hormona y ya está. Llevo un año y pico hormonándome. Me emociona estar aquí porque lo dije contigo -en 'Bailando con las estrellas'- y ahora aquí estoy. Soy como una adolescente menopáusica" ha asegurado con una gran sonrisa, confirmando que todavía le queda mucho camino por delante en su transición.

Como ha querido dejar claro, "el pecho no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer". "Me queda cambio y además cada vez lo necesito más" ha revelado emocionada, reconociendo que ahora se gusta más: "Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería. No es por una operación o por otra", sino llegar a ser lo que siempre quiso y cómo siempre se sintió en su interior.