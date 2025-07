Santiago Segura desvela por qué Carlos Herrera no quiso participar en 'Torrente'

21/06/2025 El director y protagonista de la película, Santiago Segura, posa durante el preestreno de la película 'Padre no hay más que uno, 5', en los Cines M4, a 21 de junio de 2025, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JORGE GIL / EUROPA PRESS

Santiago Segura ha conseguido contar con grandes rostros conocidos en las películas de 'Torrente', pero no siempre ha tenido el 'sí' de los personajes a los que ha llamado para que apareciesen en la saga. Él mismo nos ha desvelado el motivo por el que algunos, como por ejemplo Carlos Herrera, declinaron su propuesta.

"Carlos Herrera fue por culpa de Mariló", desvelaba hace unos días el director de cine, ya que "según Carlos Herrera y su hijo, fue Mariló" porque él "estaba dispuesto" a hacer de villano y fue su exmujer la que dijo "no". Algo que le sorprendió porque "era muy fan de la saga Torrente".

Y no ha sido el único, ya que también comentaba que en 'Torrente 1' "yo quería que Álex de la Iglesia hiciera un papel y me dijo que sí, pero luego me llamó un día y me dijo 'Oye, que se lo he comentado a mi madre y me ha dicho que yo soy un director, que no soy un payaso' y yo le dije 'pero tío, si está Fernando Trueba, que tiene un Oscar".

Es por eso por lo que le gustaría tener en sus películas "a gente que sorprendiese", pero sabe que es difícil porque "tengo una manía que últimamente me he dado cuenta que todo se sabe".