El jefe del servicio de prisiones israelí promete dimitir si le imputan por obstaculizar una investigación

El jefe del Servicio de Prisiones de Israel, Kobi Yaakobi, ha anunciado que dimitirá de su cargo si es imputado por la Fiscalía, que investiga si alertó a un responsable del servicio de prisiones en Cisjordania de una operación encubierta sobre supuestos beneficios a colonos radicales israelíes presos.

"Quiero poner de manifiesto de la forma más clara posible que tengo fe en el sistema (legal) y estoy absolutamente seguro de que el caso que me afecta será cerrado en cuanto todo se aclare totalmente dentro del proceso legal", ha afirmado Yaakobi en una carta abierta recogida por 'The Times of Israel'.

"Al mismo tiempo, si se toma una decisión distinta, actuaré conforme mi más profundo compromiso con el servicio de prisiones y la alta misión que he asumido de acuerdo a los valores de ejemplaridad y rendición de cuentas", ha añadido.

Yaakobi está siendo investigado por su supuesta intervención en una investigación encubierta contra Avishai Muallem, un alto cargo del organismo que habría ocultado una investigación sobre violencia de judíos nacionalistas. Está previsto que comparezca para responder a las acusaciones antes de que sea imputado o no formalmente.

Mientras, el ministro de Seguridad Interior y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Givir ha acusado a la fiscal general, Gali Baharav-Miara de "amenazar a cargos públicos que aplican la política de autoridades electas para politizar el sistema de seguridad y proteger al 'estado profundo'", ha argumentado.

Yaakobi "evidentemente seguirá en su puesto y seguirá con su desempeño igual que ha estado haciendo hasta ahora", ha remachado el dirigente ultranacionalista judío.