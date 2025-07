Belén Esteban se moja en el conflicto de las Campos

Belén Esteban se ha dejado ver este fin de semana en la XV edición de los Premios Nacionales en el Hotel Palace y allí ha hablado con la prensa sobre la actualidad informativa y sobre cómo va a ser su verano después de la cancelación de 'La familia de la tele'.

Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de televisión ha hablado de la polémica que ha servida en el clan Campos tras la última entrevista de Carmen Borrego y ha dejado claro que las sigue teniendo bloqueadas, menos a esta última.

A pesar de no tener ninguna relación con ellas, Belén "las deseo lo mejor, me alegro mucho por Terelu, que la vaya muy bien... Alejandra, que la veo con Carlo y con su niño muy feliz" y anunciaba que la reconciliación con ellas llegará con el paso del tiempo porque "son tonterías, ya las desbloquearé, algún día en la vida nos encontraremos".

En cuanto al momento vital de Terelu Campos, la Patrona aseguraba que "es muy buena" y que "ahora mismo está muy bien en Telecinco, de lo cual me alegro... que tenga trabajo, que esté bien, que esté feliz, estará como loca con su nieto... yo me alegro". Eso sí, evitaba hablar del conflicto que tienen ahora porque "esas son cosas de ellas y yo ahí no me meto, si estuviera en la tele, me tendría que meter, pero chica, yo ahora mismo quiero tranquilidad... que se las apañen".

Por último, la Esteban desvelaba que este verano va a "disfrutar de la familia, del verano, dedicarme tiempo para mí, que ya lo estoy haciendo, y en septiembre habrá sorpresas", anunciaba la colaboradora de televisión.