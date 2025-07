xAI de Musk busca financiación con valoración de US$200.000 millones

The xAI logo in New York. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

(Bloomberg) -- XAI Holdings, la empresa de inteligencia artificial y redes sociales de Elon Musk, se encuentra en las etapas iniciales de una ronda de financiación que podría valorar el negocio en US$200.000 millones, según un reporte del Financial Times.

La empresa, que fusionó X —anteriormente Twitter— con la startup de IA xAI, fundada por el mismo Musk, vería así aumentar su valoración y se consolidaría como una de las compañías privadas más valiosas del mundo. Un portavoz de xAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Financial Times citó a fuentes anónimas en su informe.

Según el periódico, la empresa recaudó recientemente US$10.000 millones, divididos en partes iguales entre deuda y capital. Bloomberg ya había informado el mes pasado sobre los esfuerzos de xAI para captar fondos.

Además de obtener financiamiento, la compañía también está realizando grandes desembolsos. Bloomberg reportó anteriormente que xAI gasta US$1.000 millones al mes en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más sofisticados.

A principios de esta semana, xAI presentó su modelo más reciente, Grok 4, apenas unos meses después del lanzamiento de la versión anterior, lo que subraya el vertiginoso ritmo de innovación en el sector de la IA.

