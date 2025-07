Oriana Marzoli reaparece y arremete contra Tony Spina y Marta Peñate

Tras una temporada alejada de la televisión -en España- Oriana Marzoli reaparecía por todo lo alto estrenando su propio docureality, 'Inside Oriana', en Mediaset. Como no podía ser de otra manera, recordaba su trayectoria y su pasado, y también su polémica historia de amor con Tony Spina, con el que rompió a finales de 2024 tras participar juntos en un reality en la tv chilena, 'Amor a prueba', que su relación no superó.

"Me quise llevar bien con Tony, pero luego le pusieron correa y no pudo seguir siendo amigo mío. Evidentemente, es una persona con el cerebro completamente comido", aseguraba haciendo referencia a Marta Peñate, con cuyo físico también se metía insinuando que le parecía "poco" para el italiano.

Dardos a los que la pareja respondía implacable: "Ofende quien puede, no quien quiere. Jugamos en diferentes ligas. Tiene mucho que callar" apuntaba Tony, mientras la canaria dejaba claro que "no tengo que lavarle el cerebro a nadie" y la acusaba de "no tener ningún tipo de piedad".

Ahora, Oriana ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y no ha dudado en contestarles: "Creo que es absurdo escuchar a un exnovio hablar así de feo sobre una exnovia. O sea, me parece, aparte de innecesario, que sobra en lo absoluto, aparte también un poco incoherente por su parte, porque criticar el tema de realities cuando tú has nacido haciendo tele y, en todo caso, cuando estabas criticándome, estabas sentado defendiendo a tu novia que estaba haciendo un reality, es como una incoherencia tras otra".

"Es mejor siempre callarse y parecer un poco tonto, que abrir la boca y demostrar que lo eres. ¡Qué lástima!" sentencia.

Sin embargo, reconoce que si Tony le pidiese perdón podrían acercar posturas. "Nunca digas nunca, en todo caso, si me pide disculpas por ese comentario que sobraba, y sin venir a cuento, porque yo llevaba siglos sin hablar de él, y lo único que he comentado siempre son cosas buenas, pues a lo mejor lo disculpo" apunta.

Respecto a la reciente pérdida del bebé que esperaban su ex y Peñate, Oriana ha mostrado su apoyo a la pareja antes de lanzar un dardo a la ganadora de 'Supervivientes All Stars: "Yo jamás diría algo malo sobre una criatura, o sea, creo que todos los niños son ángeles, y no me meto ni me metería jamás". "Pero sí que es cierto que se dedicó hasta a editar un vídeo que subió en TikTok" asegura.

"Tú te has metido con mi físico, yo nunca lo he hecho con el tuyo, yo hablaba de prototipo, prototipo es una persona bajita como yo. Y rubia, teñida, por ejemplo, prototipo es una persona alta, morena, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca te ofendí, si te diste por ofendida no es mi culpa, yo me hago cargo de mis palabras, no de lo que tú interpretes, pero yo sí sé que tú te metiste conmigo, y te burlaste de mi físico, pero no pasa nada, la perdono" ha añadido dirigiéndose directamente a Marta.