María José Suárez habla de la ruptura entre Escassi y Sheila Casas

11/07/2025 MARÍA JOSÉ SUÁREZ EN '¡DE VIERNES!'. "Los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía", anunciaba María José Suárez en la entrevista previa que hacía a '¡De viernes!' y el testimonio que ha ofrecido por la noche en plató ha ido por la misma línea. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

La modelo ha confesado que "no me sorprendió" la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila casas porque "un ruptura es algo que está a la orden del día, cómo no me va a sorprender una ruptura de Escassi" y aunque aseguraba saber los motivos, ha preferido no entrar en detalles.

Además, ha confirmado que le ha llegado la información de que antes de marcharse a 'Supervivientes' la pareja no estaba tan bien como se dejaban ver ante las cámaras, tanto que estuvieron en Marbella y a Sheila se la vio abandonando el hotel donde se alojaban con las maletas y llorando.

María José ha asegurado que "no voy a entrar los motivos" de la ruptura, pero al decir que son los mismos por los que rompió ella con Escassi ha aclarado que en su caso "conocido públicamente era la infidelidad, pero no, en mi relación el email fue la excusa, pero había otras cosas que no las voy a detallar".

Además, ha explicado que "miedo no le tengo, pero es verdad que no le quiero tener como enemigo", algo que ya escuchamos en el pasado por parte de Sonia Ferrer cuando se especuló sobre lo que hacía el jinete en el ámbito privado de sus relaciones. "Yo no fui capaz de poner límites en mi relación con Álvaro", ha detallado María José y "cuando acabé la relación me di cuenta que la guerra era conmigo misma, de perdonarme a mí misma".

En ese aspecto, cree que Sheila "es muy lista porque ha sabido a tiempo" y, además, "ha estado bien asesorado porque ha tenido gente alrededor que ha sabido avisarle, ha sido rápida".