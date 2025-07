Kiko Jiménez se pronuncia sobre el futuro de la hija de José Fernando tras la muerte de Michu

10/07/2025 Kiko Jiménez en la fiesta presentación "YSL Love Game". Kiko Jiménez y Gloria Camila formaron, durante cuatro años -entre 2015 y 2019- una de las parejas más enamoradas y mediáticas del panorama nacional. Durante ese tiempo, el concursante de realities era uno más en la familia Ortega Cano, y vivió de lleno la relación de Michu y José Fernando, y el nacimiento de su hija Rocío en 2017. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

De ahí que en su reaparición junto a Sofía Suescun en la fiesta 'Love Game' con la que Yves Saint Laurent ha celebrado el verano en Madrid con sus embajadores Aitana y Aron Pipper, se haya pronunciado sobre la repentina muerte de la ex del hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano -el pasado lunes en su casa de Arcos de la Frontera a causa de los problemas congénitos de corazón y por los que estaba a la espera de un marcapasos porque el suyo no funcionaba-, y sobre el futuro de su pequeña tras su fallecimiento.

"Siento mucho la pérdida, lo siento un montón. Cuando me enteré, vamos, fue un golpe muy duro porque es verdad que yo he tratado a Michu y la verdad es que me caía muy bien. Un trato muy bueno, incluso con la pequeñaja, también me acuerdo con la cría y es una pena la verdad" ha comenzado.

Como ha confesado, "me sabe fatal también por José Fernando porque le tengo mucho cariño y me da mucha pena. Sé que lo tienen que estar pasando todos fatal y bueno, por lo que veo en televisión, me sabe fatal. Son cosas que pasan de la vida que no se pueden evitar y es un palo, pero no se puede hacer nada más".

Este jueves, horas después del entierro de la joven, su hermana Tamara ha concedido una entrevista al programa 'TardeAR' y ha revelado que el trato de los Ortega Cano con su familia ha sido muy frío en el tanatorio, asegurando que no se acercaron en ningún momento y reprochándoles que abandonasen Arcos de la Frontera tras el último adiós a Michu en lugar de quedarse por la pequeña Rocío.

"La verdad que no lo he visto, pero si me lo dicen me lo creo. No sé, puede ser que a lo mejor ella lo haya sentido así, es su sensación y es libre de decirlo si por lo que sea ha sentido ese desprecio, se ha sentido desplazada, pues yo la entiendo" ha apuntado.

Echando la vista atrás, Kiko ha revelado que cuando Michu era novia de José Fernando el trato con la familia era "el justo y necesario. Tampoco mucho porque es verdad que hacer estos comentarios... Nos enteraremos con el tiempo, pero si lo dice no creo que se lo invente".

Aunque la niña "era muy pequeñita cuando la conocí", el de Linares reconoce que en estos momentos "sólo pienso en ella y digo madre mía, qué pena, dónde acabará, con quién acabará". "Lo ideal es que salga favorecida y bueno, yo creo que con que tenga el amor de todos, simplemente que todo el mundo esté pendiente de ella, que se encarguen de que tenga una buena educación, yo creo que eso no va a faltar. Esperemos que sea así, que nadie se desentienda cuando pase un poco el momento y el foco" afirma rotundo, dejando entrever que confía en que Ortega Cano y Gloria Camila se vuelquen con la pequeña Rocío ahora que ha perdido a su madre.