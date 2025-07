Aragón sigue en alerta tras las afecciones causadas por las lluvias y tormentas

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que Aragón seguirá en alerta naranja por lluvias hasta las 21.00 horas de este sábado, según el aviso de la AEMET. Donde hoy se presta mayor atención, por la concentración de personas, es en el Pirineo, donde hay niños que están pasando sus vacaciones en campamentos, y en Teruel, ciudad que está celebrando las Fiestas del Ángel.

"En el Valle de Tena acabamos de activar a todos los grupos de voluntarios de Protección Civil ante la previsión de tormentas". En Teruel, esta tarde se celebra la Puesta del Pañuelico, "la concentración de personas que hay en la ciudad de Teruel es muy importante. Lógicamente con la alcaldesa y con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, además con los recursos propios del Gobierno de Aragón, se están poniendo ya los medios necesarios para que Teruel esté perfectamente protegido. Tenemos otro evento en Motorland, en Alcañiz, y también estamos en contacto con los gestores del circuito para que todo funcione perfectamente", ha explicado.

Bermúdez de Castro ha apostillado que "el CECOPI ha funcionado muy bien, como siempre. Todo el mundo funciona muy coordinado y estamos trabajando por todos los medios para que las afecciones a los ciudadanos sean las menos posibles. Estamos viendo cómo evoluciona el tiempo, cómo evolucionan las tormentas y dónde podemos tener algún problema".

El Gobierno aragonés ha decidido mantener activada la fase de emergencia en Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR), debido a las lluvias y tormentas generalizadas en la comunidad, que están generando incidencias especialmente en municipios de la comarca de Tarazona y el Moncayo y en la comarca de Ribera Alta del Ebro. La emergencia es declarada de nivel 2 cuando la situación supera la capacidad de atención con los medios y recursos adscritos al PROCIFEMAR y, por tanto, se precisa la activación de medios y recursos extraordinarios.

El consejero ha apuntado que durante día de ayer tuvimos una alerta naranja en prácticamente toda la comunidad autónoma y, en prevención de lo que había dicho la AEMET, desde la Consejería de Interiordecidimos poner a Aragón en fase de alerta. La fase de alerta significa que nosotros comunicamos a los municipios, que pueden tener más o menos afecciones, que estén atentos a lo que pueda llegar a suceder".

Se registraron este viernes tormentas puntuales en algunos lugares, pero a partir de mitad de tarde, empezó a haber tormentas con mayor intensidad, una de ella en Tarazona, que anegó garajes, algunos bajos y comercios, pero "en ningún caso se pueden asemejar a lo que sucedió en Azuara" los pasados días 13 y 14 de junio.

Por la noche, una tormenta importante se quedó estacionada en la zona de Figueruelas, Alagón, Pedrola, donde descargó con mucha intensidad, de una manera estacional durante un largo espacio de tiempo. "Esto provocó que en esa zona empezara a haber afecciones más importantes en bajeras, garajes y también en vías terrestres; se cortó la A-68, la carretera autonómica A-122, en Pedrola. Hubo dificultades en el tránsito de los ciudadanos en vehículos, se quedaron atrapadas una docena de personas, una situación que se pudo subsanar con los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza".

Pasadas las 23.00 horas, la AEMET activó el nivel rojo de alerta por esta tormenta estacional en la Ribera del Ebro. "El Gobierno de Aragón, siguiendo con sus protocolos y con su forma de actuar, en el momento en el cual se activa un nivel rojo, tiene que transmitir a los ciudadanos donde está ese nivel rojo y el peligro que puede existir y, por ello, mandamos a los móviles esa alerta a la zona concreta donde estaba activado el nivel rojo", ha continuado diciendo el consejero acerca de la activación de Es-Alert.

Se ha enviado un nuevo mensaje a la población de la zona del Bajo Aragón por aviso de nivel rojo por lluvias.

Las situaciones más complicadas que se dieron en la noche y en la madrugada con los rescates de coches. "Debajo de los puentes, sobre todo, en el entorno de Pedrola y de Figueruelas, algunas personas que se quedaron bloqueadas. Los vehículos se paraban porque entraba agua en los motores motor y hubo que mandar a bomberos a rescatarlos".

Por su parte, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha expuesto que prácticamente no se han producido afectaciones en instalaciones sanitarias. "Alguna inundación poco importante, en el 061 de Tarazona se inundó un poco un almacén y alguna gotera, pero en ningún caso han sido incidencias que hayan podido limitar la asistencia sanitaria en ninguno de los puntos de Aragón. De hecho se ha reforzado la zona de Tarazona con un soporte vital avanzado, por si hiciera falta desplazarlo a alguna de las localidades periféricas".

En los lugares más afectados de la Ribera del Ebro se está achicando agua, tanto con la ayuda de la Unidad Militar de Emergecias (UME) como de la Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de bombeos de bajeras, de garajes, prácticamente no hay limpiezas de calles porque ha sido una precipitación in situ, no ha habido arrastre de lodos, no ha habido barranqueras", ha apostillado el titular de Interior.

La factoría de Figueruelas no ha sufrido desperfectos por las lluvias, solo se ha inundado la vía perimetral, que se va a bombear.

En la reunión del CECOPI han participado también el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero; el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio; la gerente del 061 Aragón, Marta Sampériz; el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val; el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún; INFOAR; Subdelegación del Gobierno en Huesca; representantes de AEMET; Confederación Hidrográfica del Ebro; ADIF; Red Eléctrica de España; mandos de la Unidad Militar de Emergencias (UME); Guardia Civil; Policía Nacional; Unidad de Policía Nacional Adscrita; representantes de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación de Zaragoza y de la Diputación de Huesca; y alcaldes de localidades afectadas como Tarazona, Pradilla, Lucena de Jalón, Remolinos, Pedrola o Figueruelas.

PRECAUCIÓN

Este sábado "hay que ver cómo evoluciona el tiempo y las tormentas", ha aseverado Bermúdez de Castro, para pedir prudencia a la población, especialmente en Cinco Villas, Pirineo, Teruel y Bajo Aragón, y que se eviten los desplazamientos innecesarios.

El operativo que ha trabajado durante la noche estaba integrado por 102 efectivos, entre técnicos del 112 Aragón; voluntarios de Protección Civil; bomberos de Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca y Ayuntamiento de Zaragoza; Guardia Civil; Policía Local de Tarazona; el servicio de Vialidad de Carreteras del Gobierno de Aragón y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, los consejeros de Interior y Sanidad han visitado esta madrugada Alagón y la secretaria general técnica del Departamento de Hacienda estuvo en Tarazona.