AMP. Málaga renuncia a ser sede del Mundial masculino de 2030

La ciudad de Málaga, a través de su Ayuntamiento, ha formalizado este sábado su renuncia a ser sede del Mundial masculino de fútbol de 2030, a rebufo de una reunión mantenida por el alcalde Francisco de la Torre con directivos del Málaga CF y con muchos de sus peñistas para tratar el futuro del Estadio de La Rosaleda.

Junto con el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, y el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, De la Torre dio una rueda de prensa tras esa reunión con el Málaga CF y representantes de las peñas malaguistas y de la grada de animación.

"Después de todo este encuentro y de estas inquietudes compartidas creemos que lo más responsable, lo prudente, lo sensato hoy es renunciar a la candidatura de la ciudad de Málaga al Mundial", ha dicho De la Torre porque "si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición, no merece la pena continuar".

"Hoy por hoy, insisto, lo prudente, lo sensato, lo inteligente, lo que demuestra de verdad pasión por la ciudad, cariño por la ciudad y pasión por el club es renunciar al Mundial", ha sostenido, al tiempo que ha subrayado el alcalde para luego matizar que "no pasa nada" por haber tomado esta decisión; "lo digo sinceramente, lo digo así".

También ha agregado que "igual que antes hemos luchado por él y hemos luchado y conseguimos estar en la lista, hoy por hoy, lo que no podemos es que haya problemas, que la ciudad no cumpla y que el club pierda capacidad en el escenario del Estadio de Atletismo".

De la Torre ha recordado que, cuando se planteó la candidatura al Mundial, se hizo como "un mecanismo de adelantar en el tiempo lo que algún día hay que hacer, que es tener un estadio de fútbol como la ciudad y la provincia de Málaga necesitan y merecen".

No obstante, el regidor ha subrayado que "si crea problemas y si hay al final que elegir entre el Mundial y el club, nosotros elegimos el club, la afición". "Estamos con el Málaga CF y estamos con la afición", ha agregado y ha incidido en que "esto es un sentimiento compartido de las tres administraciones", ha recalcado De la Torre.

De igual modo, el alcalde ha asegurado que "queremos que el Club vaya a más y no haya el menor problema, la menor dificultad para que el Málaga pueda aspirar, no solo hasta Segunda, sino subir a Primera, llegar lo más alto posible". Por tanto, según ha agregado, "cualquier tema que pudiera perjudicar esas aspiraciones legítimas de la afición y del club, nosotros lo tenemos en cuenta".

"EL MUNDIAL ERA UN MEDIO NO UN FIN EN SÍ MISMO"

"Málaga es una ciudad y la provincia también con una potencia, con una fuerza y una visibilidad que el Mundial le añade poco y si el Mundial crea problemas a la afición, al club y, por tanto, a la ciudad y a la provincia, no es bueno hacerlo. Eso no lo considero un fracaso, en absoluto", ha apostillado De la Torre.

Así, ha reiterado que el Mundial "era un medio, no un fin en sí mismo". Y ha dicho que plantearse ser sede era el "mecanismo" de tener "más rápido" el nuevo estadio. "No podrá ser efectivamente para el Mundial, pero será. Y ese compromiso es firme", ha sostenido, al tiempo que ha recordado ser "propietarios del estadio" y "por tanto" también "responsables" de "hacer frente" si el aforo "es insuficiente".

Ha añadido que, por otra parte, puede ocurrir que la propiedad actual "cambie" y que se "venda a una persona, a un grupo, que tenga solvencia, seriedad, honestidad, compromiso, amor al fútbol y entienda que esta ciudad, esta provincia puede tener uno de los mejores equipos de España, de Europa y del mundo". En ese sentido, si ese propietario le interesa comprar el estadio y abordar proyectos "nosotros encantados, yo siempre he dicho estar dispuesto a vender la parte que corresponda nuestra". No obstante, ha dejado claro que "mientras seamos propietarios, somos responsables de que el estadio esté bien y funcione".

"NO ESTAMOS HACIENDO ESTO POR AHORRAR DINERO": "HABRÁ UN NUEVO ESTADIO"

Por otro lado, De la Torre ha asegurado que este cambio de criterio "no es por ahorrar dinero, sino porque entendemos que es lo mejor ahora para la ciudad, para la afición y para el Club".

"Nuestro compromiso como propietarios es tan firme como para decir que nos comprometemos, ya que ahora no sale el nuevo estadio en La Rosaleda motivado con el calendario del Mundial, a que habrá un nuevo estadio en La Rosaleda o en otro sitio, donde sea aconsejable", ha sostenido.

"Ahora podemos tener, no digo el tiempo infinito, pero el tiempo necesario para acertar, con visión de futuro, no solo con visión de Mundial", ha apostillado. Durante su comparecencia, De la Torre ha incidido en que los tiempos estaban "al límite" y el calendario "muy ajustado y eso es peligroso" y "no queríamos correr riesgo". "La opción Mundial tiene ahora mismo muchos riesgos", ha subrayado.

"Creo sinceramente que es la mejor opción que hemos tomado y eso no quiere decir que tengamos que salir deprimidos ni negativamente preocupados", ha reiterado el alcalde, para luego incidir en que "lo hemos intentado en el tiempo que hemos contado, en las posibilidades de los acuerdos que se han ido adoptando a lo largo de estos meses para ir juntas las tres administraciones siempre sin fisura, y eso tiene también su coste de tiempo" y "el tiempo nos ha llevado al límite".

"Si nosotros seguimos avanzando corremos riesgos grandes de dañar al Málaga o retirarnos del Mundial en tiempo que perjudique la imagen de España, y nada más lejos de nuestra intención", ha ahondado. También ha matizado que "España tiene alternativas magníficas a ésta, que puede perfectamente suplir lo de Málaga", aludiendo a Valencia y sin "ningún perjuicio a la marca España ni a la marca Málaga", según ha asegurado.

A juicio de De la Torre, "somos una ciudad, ella sí, de Mundial, pero no tenemos ni estadio a nivel del que es necesario, ni tampoco el club que quisiéramos tener a nivel de la ciudad", lo que "nos condiciona, evidentemente, las decisiones".

Por otro lado, De la Torre ha explicado que antes de esta decisión, pero barajando la renuncia, habló con el presidente de la Federación de Fútbol y "estuvo en línea de apoyo, de comprensión, de alabarnos, de felicitarnos, por el sentido de responsabilidad que supone" y "hablamos de Valencia". "Ningún problema en ese sentido", ha asegurado.

En este punto, De la Torre ha reiterado que "el Mundial no es algo que necesite la ciudad", aunque se ha mostrado de acuerdo en que "hubiera venido bien si hubiéramos tenido un estadio, pero no lo teníamos. Hemos querido hacerlo y resolverlo, y no es fácil cuando tienes un estadio que está siendo utilizado".

Por último, sobre por qué se ha solicitado ser sede si se sabía que había problemas, De la Torre ha dicho que "sabiendo que era un tema con cierta dificultad, valía la pena intentarlo" y "se ha intentado seriamente, honestamente, trabajando con esfuerzo". "Hicimos lo que teníamos que hacer entonces siendo candidato y hacemos hoy lo que hay que hacer, dejar de ser candidato", ha concluido el alcalde.