Royal Caribbean recibe oficialmente el nuevo buque 'Star of the Seas', segundo de la Icon Class

Royal Caribbean ha recibido oficialmente el Star of the Seas, el segundo barco de su clase Icon, tras completar casi dos años de construcción en el astillero Meyer Turku, en Finlandia.

El nuevo buque, que zarpará por primera vez en agosto desde Puerto Cañaveral (Orlando), ofrecerá itinerarios de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental, incluyendo escalas en la isla privada Perfect Day at CocoCay.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el AquaTheater del propio buque, con la presencia del presidente y CEO de Royal Caribbean Group, Jason Liberty; el presidente y CEO de Royal Caribbean, Michael Bayley; y el CEO de Meyer Turku, Casimir Lindholm. El acto contó con más de 1.250 asistentes, entre miembros de la tripulación y socios del proyecto.

El Star of the Seas cuenta con una oferta de ocio y restauración inédita, con más de 40 opciones gastronómicas, ocho zonas temáticas y el parque acuático más grande en alta mar. Entre sus novedades, destaca una piscina infinita suspendida a 40 metros de altura, un teatro acuático con espectáculos de alto impacto, y espacios específicos para familias, adultos y viajeros multigeneracionales.

El buque también incorpora avances en sostenibilidad, incluyendo propulsión por gas natural licuado (GNL), sistemas de recuperación de calor residual y conectividad a red eléctrica en puerto, como parte de la estrategia de Royal Caribbean Group para alcanzar cero emisiones netas en 2035.

Con este nuevo hito, la naviera consolida su crecimiento de flota y experiencias. Además de Star of the Seas, la compañía tiene previsto inaugurar en los próximos años nuevos destinos como Royal Beach Club Paradise Island (Bahamas, diciembre de 2025), Royal Beach Club Cozumel (2026) y Perfect Day México (2027), así como el tercer barco de la Icon Class, Legend of the Seas, previsto para 2026