Ramon Terrats: "Mi sueño siempre ha sido vestir la camiseta del Espanyol"

El nuevo jugador del RCD Espanyol Ramon Terrats ha asegurado este viernes en su presentación que es un "momento muy especial" para él, ya que está cumpliendo su "sueño" de vestir la camiseta del club blanquiazul, del que es socio desde pequeño, pero que lo importante es dar "el máximo" y ayudar al equipo 'perico' a conseguir el objetivo de permanecer en Primera División.

"El sueño de otros es vestir la camiseta del Madrid o del Barça y el mío siempre ha sido vestir la camiseta del Espanyol. Entonces por este motivo, obviamente es un momento muy especial. Ahora mismo estoy disfrutando del momento. Pero sí que es verdad que al final somos profesionales, hemos venido a competir aquí y a dar lo máximo", ha asegurado Terrats en el acto de presentación de su fichaje, juntamente con el de Miguel Rubio y José Salinas.

El nuevo centrocampista del equipo blanquiazul ha afirmado que firmar por el club del que es socio se trata de un "chute de energía, pasión y orgullo" pero que lo importante es el rendimiento en el campo. "Es un chute de energía, de pasión, de orgullo, de lo que significa ser 'perico', pero no estoy aquí solo por el hecho de que soy socio del club", explicó.

"Al final también Fran (Garagarza) me conoce muy bien, el club me conoce muy bien y creo que he hecho los suficientes méritos como para poder elegir donde quería estar y es lo que he dicho antes, al final si no rindes luego del campo, todo lo otro es secundario", afirmó el centrocampista barcelonés, que se ha emocionado antes de dar sus primeras palabras como jugador blanquiazul.

Preguntado sobre lo que significa el sentimiento 'perico', Terrats ha seguido la misma línea que Javi Puado en el acto de su renovación del pasado miércoles y ha explicado que es "inexplicable" ya lo tienes que vivir. "Creo que es inexplicable. Al final es una cosa que se tiene que vivir", manifestó.

"Es una situación complicada. Al final estamos en una ciudad con otro club y al final en las escuelas se ve. La mayoría de niños son 'culers' y los que salimos del Espanyol pues somos los grandes privilegiados que podemos decir que somos 'pericos'. Y bueno, al final pues nada, es un orgullo. Yo creo que es lo que te digo, no se puede explicar y se tiene que vivir y sentir", profundizó.

Uno de los compañeros de Terrats será Miguel Rubio, quien ha asegurado que no tuvo "ninguna duda" cuando apareció la oportunidad de fichar por el club catalán. "La verdad es que cuando surgió la oportunidad no tuve ninguna duda. No me lo pensé. Es un grandísimo club con una grandísima afición, un estadio espectacular y una ciudad fantástica. Creo que es una oportunidad muy bonita para mí. Estoy muy feliz y creo que es un sitio perfecto para seguir creciendo como futbolista", explicó.

El central español tendrá que competir con varios jugadores por un puesto en la zaga, aunque el madrileño cree que es "buena" esta competencia. "Está claro que es un puesto con varios jugadores ahora mismo en plantilla, pero toda la competitividad es buena. Toca trabajar y aprender mucho de los compañeros que hay alrededor, que tienen muchísima calidad. Hay que fijarse en ellos y creo que la competencia es buena para el equipo y esperar el momento y trabajar para aprovechar la oportunidad cuando llegue", declaró.

"Mi objetivo para esta temporada es seguir creciendo como futbolista, trabajar duro, competir el puesto al máximo con mis compañeros. Creo que hablando también de la competencia pues creo que Kumbulla es un buen referente de lo que pide el míster, de la gran temporada que hizo", detalló el central que llega libre procedente del Granada CF.

Por su parte, José Salinas ha afirmado que van a hacer "grandes cosas" la próxima temporada ya que ve a un grupo "muy unido y sano". "Creo que aquí el recibimiento ha sido espectacular, el míster un trato muy cercano, lo que necesite ya me ha dicho que está disponible, entonces bueno, pues la verdad que he visto a un grupo muy unido, un grupo muy sano y seguro que vamos a hacer grandes cosas", explicó.

"Sinceramente, estos meses yo pertenecía al Elche. Me estaba jugando subir a Primera División, que era algo con lo que siempre he soñado. Yo estaba comprometido al 100% allí. Creo que hasta el último partido me dejé lo que fuese por jugar. Yo estaba centrado allí en el ascenso y por suerte lo logramos. Muy contento. El Espanyol también se consiguió quedar en Primera, así que muy contento por las dos partes", comentó el alicantino sobre como vivió el final de la temporada pasada.

El lateral competirá por un puesto frente a Carlos Romero, a quien ya conoce y con el que tendrá una "competencia sana". "He jugado contra él varias veces y bueno al final en un club así de Primera División y lo que significa este club pues es lógico que haya bastante competencia. Toda competencia va a ser buena, le va a hacer crecer a él y me va a hacer crecer a mí, nos va a hacer mejorar, así que bueno, competencia sana totalmente y estoy seguro que va a ir genial", finalizó.